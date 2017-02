Mepa Air-WC Produkte Frische Luft in Bad und WC

Campingplatzbetreiber kennen das: unangenehme Gerüche im Sanitär. Diese müssen sich jedoch nicht ungehindert ausbreiten. Möglich macht das eine raffinierte Absaugtechnik, die verhindert, dass die belastete Luft aus der Toilette in den Raum gelangt. Der geräuscharme und hinter der Wand verborgene Mechanismus stellt sicher, dass das Bad stets einen angenehmen Duft behält. Denn statt mit Aromen und Sprays die Luft zusätzlich zu belasten, verschwinden unliebsame Gerüche einfach im Abflussrohr oder alternativ in einer separaten Abluftleitung. Dabei aktiviert ein Hochfrequenz-Sensor die im WC integrierte Lüftung automatisch und schaltet sie selbstständig wieder ab. Was nach Zukunftsvision klingt, wird nun problemlos realisierbar: Mit dem Air-WC-Gutschein von Mepa kann jeder beim Installateur seines Vertrauens das Abluft-Prinzip in den eigenen vier Wänden verwirklichen. Während bei ähnlichen Lösungen Wartungsarbeiten oder Filterwechsel anfallen, überzeugt das Air-WC durch 100-prozentige Lufthygiene ohne Folgekosten. Wer sich bis zum 30. April 2017 für die fortschrittliche Technik entscheidet, sichert sich neben einem wohlriechenden Badezimmer auch eine hochwertige Betätigungsplatte für das WC im Wert von bis zu 200 Euro gratis.

Info: MEPA – Pauli und Menden GmbH, Rolandsecker Weg 37, 53619 Rheinbreitbach, Tel.: 02224/929-4 14, www.airwc.de