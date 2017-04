Gespann-Führerschein Termin B96 auf dem Campingplatz oder beim Händler

Der erweiterte Führerschein B96 erfreut sich immer größerer Beliebtheit, da sich inzwischen doch einige angenehme Arten der Fortbildung auftun. Gemeint ist das Seminar auf dem Campingplatz. Nachdem das Schwarzwaldcamping in Selbach bereits vor drei Jahren hier eine Vorreiterrolle eingenommen hat, folgen nun viele andere Plätze dem guten Beispiel und bieten Schulungen zum B96 an einem Tag an – allen voran die 16 Mitglieder der Vereinigung der Premium Camps.

Sie planen auf ihren Plätzen am 9. und 10. September 2017 eine Gruppen-Schulung. Die Schulung dauert einen ganzen Tag und kostet 299 Euro. Eine Prüfung gibt es nicht. Nach der erfolgreichen Teilnahme am theoretischen und praktischen Unterricht wird eine Teilnahmebescheinigung von der Fahrschule am Campingplatz ausgefüllt. Diese muss bei der heimischen Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt werden, um die Schlüsselzahl B96 korrekt auf dem Führerschein eintragen zu können.

Auch der Schwarzwälder Hof kooperiert wieder mit der B96-Fahrschule Dietbert Walter aus Idstein und bietet etliche Termine. Die Kosten betragen 249 Euro inklusive Lehrmaterial und Teilnahmebescheinigung.

Die Schulungen liegen in den Ferien, jeweils freitags und samstags von 9 bis 18 Uhr: 9./10. Juni, 16./17. Juni, 28./29. Juli, 4./5. August, 27./28. Oktober und 3./4. November.

Anmeldung unter Fahrschule Walter, Tel. 0175-1602256 oder b96@fahrschule-walter.de.

Die Fahrschule Zeilmann AV US aus Ahorntal hat Camper im großen Stil entdeckt und bietet neben B96 auch Individual-Ausbildungen zu BE, C1/C1E sowie C/CE für Reisemobile bis 7,49 Tonnen und größer 7,49 Tonnen an. Zeilmann organisiert Tageskurse bundesweit in Zusammenarbeit mit Herstellern und Händlern vor Ort an.

Das Gute daran: Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zwei Teilnehmern, maximal bei vier. Bei zwei Teilnehmern beträgt die Gebühr 299 Euro, bei vier Teilnehmern 249 Euro.

