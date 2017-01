campodo – die App für Campinggäste campodo verbindet

campodo – die App für Campinggäste. Der digitale Wandel schreitet unaufhaltsam voran und hat auch Camper in allen Altersschichten erreicht. Sie bringen ihre Mobiltelefone und Tablets mit in den Urlaub und wünschen immer mehr digitale Inhalte und Services vom Gastgeber.

campodo bietet ein modernes digitales Informationssystem, das den Gast vor, während und nach dem Aufenthalt begleitet und informiert – als digitale Gästemappe mit Informationen rund um den Campingplatz. Hier findet man u.a. alles von A-Z, was sich wo auf dem Platz befindet, Öffnungszeiten und Ruhezeiten, sowie die Platzordnung.

Sie können sich z.B. über Wander- und Fahrradtouren aus der Umgebung Informieren. Schätzen Sie es auch, Ihr Wohnmobil oder Ihren PKW auf Ihrem Campingplatz stehen zu lassen? Ihr Platz bietet Ihnen als Sonderoption Touren an, die direkt vor Ort am Treffpunkt starten und enden. Wettervorhersagen. Campado gibt Tipps für Ausflüge in der Umgebung. Von Action mit und ohne Kinder, über Schlechtwetter-Tipps bis hin zu Erlebnisbädern ist für jeden etwas dabei. In der Infothek findet der Gast eine bunte Palette an Medien (Programmhefte, Links, Broschüren, Videos, Webcams etc. ) vom Campingplatz wie auch der Umgebung.

Die Mediathek bietet einen vielfältigen Einblick in das Thema Camping und Freizeit. Von Katalogen über Videos und Anleitungen bis hin zu Zeitschriften und Magazinen, sortiert nach Kategorien oder Marken.

In einem Gästebuch kann man Einträge verfassen und Bilder und Tipps an andere Gäste weitergeben. Oder man lässt sich über aktuelle Informationen stets auf dem Laufenden halten.

Text: Rainer Schneekloth, Fotos: campodo