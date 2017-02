Ecocamping Glamping Star Tipp Ecocamping kürt erste Gewinner

Drei Campingplätze mit Glampingcharakter wurden nach den qualitäts- und nachhaltigkeitsorientierten Kriterien von Ecocamping mit dem Glamping Star bedacht.

Glamping Village Orlando: Eingebettet zwischen anheimelnden Steineichen genießt der Gast hier einfach nur die Ruhe auf der unterkunftseigenen Terrasse. Oder vergnügt sich am geheizten Swimming Pool. Hervorzuheben sei die nachhaltig und umweltorientierte Betriebsführung des Platzes, so die Jury von Ecocamping, ob Photovoltaikanlage, energieeffiziente Beleuchtung oder Nutzung des Regenwassers für die Bewässerung.

Das Weingut Tenuta delle Ripalte besticht durch seine eindrucksvolle Lage oberhalb der Steilküste und die umgebende Natur des Nationalparks auf Elba. Abstände von 30 Metern zwischen den Safarizelten bieten den Gästen ein hohes Maß an Privatsphäre. Das Abwasser wird zudem aufbereitet und für die Bewässerung (Weinberge, Grünanlagen) verwendet.

Im Nature Resort der Ferienanlage Natterer See schmiegen sich Safari-Lodgezelte und Wood-Lodges in eine naturbelassene Waldfläche in Hanglage. Von dort haben die Gäste einen einzigartigen „Natur-Panoramablick“ in die Bergwelt Tirols. Bei der Innenausstattung schaffen traditionelle Werkstoffe wie Holz, Keramik und Metall nach Ansicht der Juroren eine unnachahmliche Haptik und vermitteln ebenso ein Gefühl von Geborgenheit.