Kur-Gutshof-Camping Arterhof, Bad Birnbach Termine Faschings-TV

„Live vor Ort sind wir für Sie dabei, das Fernsehteam des Arterhof“, meint das Betreiberpaar Christiane Sigl und Ehemann Armin (siehe Bild). So wird es zur Faschingszeit aus den Räumlichkeiten des nostalgischen Roßstall-Restaurants auf dem Arterhof ertönen. „Mach dich schlau im Arterhof TV“, heißt es demnach in der Faschingswoche vom 23. Februar bis 3. März 2017 im nostalgischen Roßstallgewölbe, was sich in diesen Tagen in ein närrisches Fernsehstudio verwandelt. Allem voran steht das neue Faschingsprinzenpaar der Session 2017. Das passende Übernachtungs- und Wellness-Arrangement zur Session 2017 gibt es natürlich auch für alle Camping- und Appartementgäste.

Info: www.arterhof.de