Leading Campings Camping-Tipp Neuer Katalog mit Luxuscampings

Einer ging aus freien Stücken – Camping Village Baia Blu la Tortuga auf Sardinien, einer kam neu dazu – das Aktiv- und Familienresort Tiroler Zugspitze in Ehrwald. Damit blieb die Zahl von 39 Mitgliedern gleich.

Natürlich ist auch der neue Jahreskatalog der LeadingCampings erschienen. Er hat sich im Laufe seiner Geschichte stetig gewandelt. Von einem dünnen Faltblatt erblühte er innerhalb von 21 Jahren zum Hochglanz-Urlaubs-Magazin.

Die LeadingCampings sind in dieser Zeit gewachsen. Seit 2016 sind sie in zwölf Ländern Europas präsent. Der Katalog mit den 39 LeadingCampings ist dabei zu einem regelrechten Campingführer gereift. Erhältlich ist er auf den Frühjahrsmessen oder per Post.

Info: www.leadingcampings.com

Fotos: Aktiv- und Familienresort Tiroler Zugspitze, Leading Campings