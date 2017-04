Canusa Tipp Jetzt auch Gespanne

Canusa, der Spezialist für Wohnmobilreisen in Amerika, hat eine Neuheit im Programm. Erstmals kann bei Best Time RV in Las Vegas ein Jeep Wrangler mit einem Wohnwagen gebucht werden.

Der Caravan ist kein geringerer als ein Eriba Touring Troll – in Europa der größte Touring, in den USA eher ein Zwerg. Ab diesem Jahr soll nämlich der Touring der Erwin Hymer Group auch in den USA gefertigt und dort vertrieben werden.

Ab Mai soll er in die Vermietung gehen. So kann man die Region im Südwesten der USA als echter Camper erleben. Der Touring bleibt auf dem Campingplatz und die Gegend wird entspannt mit dem Jeep erkundet. Zwei Wochen Jeep Wrangler und Wohnwagen inklusive 1.000 Meilen, sowie Campingausstattung gibt es pro Person ab 619 Euro.

Flüge bietet Canusa ab 800 Euro.

Canusa, Foto: Eriba Touring Troll