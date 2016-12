Ferien-Camp Börgerende, LV MV der Campingplatzunternehmen Camping-Tipp 1.000 Euro für krebskranke Kinder

Ende November übergaben Jana Neitzel und Thorsten Paul zwei Spendenschecks zu je 500 Euro an den „Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder und der Krebsforschung im Kindesalter, Greifswald/Vorpommern e. V.“. „Als wirtschaftlich erfolgreiche Tourismus-Unternehmen in MV, sehen wir es als eine Pflicht und als eine große Freude an, anderen Gutes tun zu können“, sagte Jana Neitzel, Mitglied im Vorstand des Dachverbands der Campingunternehmen Mecklenburg-Vorpommerns.

Thorsten Paul, ebenfalls Mitglied im Vorstand des VCWMV, übergab im Namen des Ferien-Camps Börgerende einen 500-Euro-Spendenscheck. „Krebskranken Kindern in schweren Zeiten Unterstützung und Halt zu geben, ist für uns ein großartiger Gedanke. Das wollten wir unterstützen“, begründete er sein Engagement.

Info: www.ostseeferiencamp.de