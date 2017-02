Studie LeadingCampings News Facebook und Co. mit wenig System

Zum zweiten Mal nach 2015 ist die „Digital Benchmark Study for Outdoor Hospitality 2016/17“ erschienen. Wie die Erstausgabe ist das aktuelle Werk eine weltweit einzigartige Bestandsaufnahme der digitalen Kommunikation der Campingwirtschaft.

Evanne Schmarder, Gründerin der herausgebenden „roadabode productions“ hat darin umfangreiche Antworten auf sehr detaillierte Fragen von rund 230 Campingplätzen unterschiedlicher Größe in verschiedenen Bundesstaaten der USA zusammengetragen und ausgewertet. Da ein vergleichbarer Ansatz in Europa bislang fehlt, die Ergebnisse jedoch übertragbar erscheinen, haben sich die LeadingCampings gern wieder entschlossen, die Studie zu unterstützen. Sie tun dies im Rahmen ihrer korporativen Mitgliedschaft bei PathFinderOutDoorDestinations, einem interkontinentalen Camping-Exzellenz-Netzwerk. Die Studie belegt, dass die Campingunternehmer die Relevanz digitaler Kommunikation durchweg hoch einschätzen, oft aber hilflos vor der konkreten Umsetzung stehen – viel ausprobieren und noch zu wenig System erkennen lassen. Facebook dominiert deren Auftritt in sozialen Medien, Pinterest konnte sich gegenüber der 2015-er-Bestandsaufnahme nahezu verdoppeln. YouTube verliert geringfügig. Unterschiedlich fällt die durchschnittlich für die digitale Kommunikation aufgewendete Arbeitszeit aus, eine Steigerung gab es beim Anteil derjenigen, die 15 Stunden pro Woche investieren. Gut die Hälfte der Studienteilnehmer investiert in Werbung auf den entsprechenden Plattformen, einige werden in Zukunft mehr Geld dort hineinstecken, keiner weniger. Online Buchung ist fester Bestandteil, aber weniger als die Hälfte der Buchungen kommt von mobilen Endgeräten. Die Arbeit in der digitalen Kommunikation wird nur in den seltensten Fällen ausgelagert, meist einfach der schon existierenden Arbeitsbelastung der Eigentümer/Direktoren zugeschlagen. Viel zu wenige adressieren ihre Botschaften an klar umrissene Zielgruppen, arbeiten mit definierten Hashtag-Strategien. Außerdem werden Ergebnisse zu wenig analysiert. Interessierte können die Studie als PDF-Version kostenlos bei den LeadingCampings anfordern.

Info: LeadingCampings of Europe, Kettelerstraße 26, 40593 Düsseldorf, Tel.: 0211/89964995, www.leadingcampings.com