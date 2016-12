Sondermodell für Rosinenpicker Anzeige DER TABBERT ROSSINI FINEST EDITION

Camping ist nicht nur eine Art den Urlaub zu verbringen, es ist ein Lebensgefühl, auf das erfahrene Camper nie verzichten würden. Aber zugunsten der Mobilität eines Wohnwagens auf Stil und Komfort zu verzichten, ist da eine ganz andere Sache! Weshalb sich auch immer mehr Caravaning Fans für einen TABBERT entscheiden. Denn bei einem TABBERT gehören charakterstarkes Design, hochwertiger Möbelbau und innovative Technik zur selbstverständlichen Grundausstattung.

Für Schnäppchenjäger mit besonders hohen Ansprüchen vereint der neue TABBERT ROSSINI FINEST EDITION alle Tugenden eines TABBERT mit vielen weiteren optischen Highlights und cleveren Details. Als moderner Reise-Caravan mit einer Breite von 2,30 m und Gesamtlängen von 7,15 m bis 7,85 m wartet die Serie mit drei Bestseller Grundrissen auf. Ob Einzelbetten, Doppelbetten oder Kinderzimmer. Für jeden ist etwas dabei. Und das schon auf den ersten Blick. Denn das sportliche Außendesign mit glatt-glänzender Karosserie, Alu-Felgen und moderner LED-Markisenleiste können sich überall sehen lassen.

Die Vorteile der großzügigen TABBERT Bauweise entfalten sich erst recht im Inneren dieses Sondermodells: Offene Blickachsen, viel Fensterfläche, große Dachluken und die ebenso ansprechende wie solide Einrichtung schaffen ein einzigartiges Raumgefühl. Die beliebte Ambiente Beleuchtung über den Oberschränken des ROSSINI FINEST EDITION sorgt dabei jederzeit für eine Wohlfühlstimmung.

Neben dem geschmackvoll ausgestatteten Wohnraum mit ausziehbarer Rundsitzgruppe wurde auch im Schlafzimmer nicht gespart. Der geräumige Schlafbereich wird in der FINEST EDITION direkt mit dem TABBERT Komfort-Schlafsystem ausgeliefert. Hochwertige Taschentonnenfederkern-Matratzen mit Allergiker freundlichen Bezügen und ein modernes Tellerfedern-Rost zeigen auch hier den Qualitätsanspruch der Premiummarke. Im 540 E lassen sich die Einzelbetten mithilfe der Rollbettfunktion sogar zu einem Kuschelparadies für zwei umbauen. Und auch hier darf natürlich die Ambiente Beleuchtung nicht fehlen.

Eher technikaffine Camper werden außerdem den 22“ TV mit Schwenkarm lieben. Denn so lässt sich das Bordkino zum Wohnraum, in den Schlafbereich aber auch direkt durch die Tür nach außen schwenken. Für die Warmwasserversorgung sorgt an Bord auch hier eine Truma Therme mit Automatik-Mischbatterie. Und auch der Küche mit ihrem großen Kühlschrank mit Gefrierfach, dem dreiflammigen Herd mit Glasabdeckung und den rollengelagerten, tiefen Schubladenauszügen fehlt es an nichts. Und das sind nur einige der vielen Ausstattungshighlights mit der sich die Sondermodell-Reihe aufmacht, weitere TABBERT Fans zu gewinnen.

Die selbstbewusste FINEST EDITION ist also in der Tat ein fein getunter Wohnwagen für Camper, die gern ein bisschen mehr von allem hätten. Ohne dafür mehr zu zahlen, versteht sich. Denn man spart bis zu 6.026,- EUR bei vergleichbarer Ausstattung im Einzelbezug. Und für alle, die schon immer einen TABBERT besitzen wollten, ist das sicherlich ein gutes Argument jetzt zuzuschlagen.

Zum ROSSINI FINEST EDITION