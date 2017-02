Gebrauchte Gespanne: Ford Galaxy mit Dethleffs Camper Test Pro Familia

Seit 2006 baut Ford seinen großen Familien-Van in Eigenregie – und dies als geräumigen Ford Galaxy und als dynamischen Ford S-Max. Zuvor war der Galaxy eine Kooperation mit dem VW Sharan.

Der siebensitzige Galaxy hat serienmäßig eine dritte Sitzreihe hinten. So können auch Großfamilien bestens transportiert werden. Wenige Handgriffe reichen, um die großen fünf hinteren Klappsitze in den Wagenboden zu befördern. Insgesamt entsteht danach ein 2.325 Liter großer Laderaum. Das Cockpit ist modern gestaltet und vermittelt mit der gewaltigen Panoramascheibe ein tolles Fahrgefühl. 2010 erfolgte ein Facelift, was dem rundlichen Design ein Ende setzte und mehr auf Kante machte. Seit 2015 gibt es die dritte Generation.

Ford hielt an Form und Design des Galaxy fast zehn Jahre fest. Erst 2015 erfolgte ein Facelift mit moderneren Scheinwerfern und Rückleuchten. Die sportliche Variante des Galaxy firmiert unter S-Max, diese rangiert aber hinsichtlich Verarbeitung und Mängelstatistik hinter dem Galaxy.

Bei den Motoren geht es kräftig zu. Das hohe Leergewicht von mindestens 1.700 Kilogramm und das mächtige Volumen wollen bewegt werden. Dies kommt Caravanern entgegen, die mit einem Galaxy bis zu zwei Tonnen ziehen dürfen. Häufigstes Angebot und von der Leistung ausreichend ist der 2.0 TDCi mit 130 oder 140 PS. Der 2,2 TDCI reicht von 175 bis 200 PS, kann aber nicht mehr ziehen – nur besser. Der bis 2010 angebotene 1.8 TDCi mit 100 PS ist nicht zu empfehlen. Er kam als Re-Import nach Deutschland und hat im Gegensatz zu den anderen Dieseln Probleme mit dem Partikelfilter. Also genau in die Historie des Kandidaten schauen.

Wer Benziner bevorzugt, profitiert von der Ecoboosttechnik. Der 2,0-Liter-Benzin-Direkteinspritzer Ecoboost SCTI, der 2010 eingeführt wurde, liegt mit 1,5 Tonnen Anhängelast zwar deutlich hinter den Dieseln, bietet aber knapp 200 PS und 300 Newtonmeter im Drehzahlbereich von 1.750 bis 4.500 Touren. Im Zusammenspiel mit dem damals ebenfalls neuen sechsstufigen Direktschaltgetriebe lässt der Motor den Caravan am Haken fast vergessen. Und selbst an der Zapfsäule gibt es kein böses Erwachen. Hält sich der Galaxy solo ziemlich exakt an die Herstellerangabe von 8,1 Litern Super auf 100 Kilometer, braucht er im Gespannbetrieb um die 11,5 Liter Kraftstoff – nicht berauschend, aber für einen Benziner dieser Größe auch kein schlechter Wert.