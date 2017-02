Sterckeman Alizé Premiere Mit einem Trick

Er will der ideale Reisewohnwagen für Paare sein, die ein französisches Bett und eine Rundsitzgruppe wünschen. Der Sterckeman Alizé 400 UL realisiert dies auf 4,2 mal 2,1 Metern. Sehr ehrgeizig, aber den Franzosen gelingt dies mit einem Trick: Sie drehen die Sitzgruppe im Heck um 90 Grad und schaffen so Platz für den Kleiderschrank daneben. Ein vollwertiger Sitzplatz ist das Mittelstück zwar nicht, aber zumindest kommt Rundsitzgruppen-Feeling auf.

Das kubisch gestaltete Mobiliar in Braun und Weiß macht einen modernen, zeitlosen Eindruck. Die Ausstattung reicht von Rahmenfenstern über das große Kühlfach XL Freeze bis hin zur Duschmöglichkeit im seitlichen Toilettenraum. Serie sind auch die Heizung mit Umluftanlage und LED-Leuchten.

Bei einem Leergewicht von 1.038 Kilogramm ist ein zulässiges Gesamtgewicht von 1.300 Kilo in Serie Standard. Es gibt aber eine Auflastung bis 1.500 Kilogramm. Der Preis für den Alizé 400 UL soll um 18.000 Euro liegen.

Grundsätzlich will Sterckeman seine komplette Mittelklasse Alizé Trend im Frühjahr stärken und bietet das Paket Sporting Plus ohne Aufpreis an. An Bord sind dann Alufelgen, Ersatzrad, Deichselabdeckung, Moskitotür und Heki 2 als Panoramadachhaube, was insgesamt eine hochwertige Ausstattung ergibt.

Text: Raymond Eckl, Bilder/Infos: Sterckeman