Gebrauchte Gespanne: BMW X5 und Bürstner Averso Test Was für Familien

Der BMW X5 ist ganz sicher nicht das typische Familienauto, aber wer viele Sitzplätze mit guten Zugeigenschaften und viel Prestige vereinen will, liegt mit dem sportlichen SUV aus München – oder besser Spartanburg in den USA – absolut richtig.

Die X5-Modelle von BMW gibt es seit 1999. Der SUV trat damit gegen den erfolgreichen Mercedes ML an und wollte mit mehr Sportlichkeit punkten. Anfangs gelang dies nur bedingt, aber bis zum Betrachtungszeitraum dieser Gebrauchtanalyse hat der X5 viel Boden gutgemacht. Insbesondere als die zweite Generation auch eine dritte Sitzreihe bekam und die Anhängelast erhöht wurde.

Die jüngste Generation des BMW X5 heißt intern F15 und ist seit 2013 nur als Hecktriebler und mit einem sparsamen Zweiliter-Diesel-Motor zu haben.

Für Caravaner interessante Motorisierungen sind sicherlich der 3,0d mit 235 PS. Er wird zunächst umbenannt in xDrive 30d. Ab 2010 liefert BMW ihn mit 245 PS aus und mit dem Wechsel auf den F15 ab 2014 hat er 258 PS. Sein maximales Drehmoment wächst über die Jahre von 520 auf 560 Newtonmeter an – Zahlen, die 3,5 Tonnen Anhängelast auch in der Realität möglich machen und einen normalen Caravaner eher beeindrucken.