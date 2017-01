97450 Arnstein – Caravaning Arnstein Anzeige Knaus Spezialisten seit 1994

An der A7 zwischen Würzburg und Schweinfurt liegt das Städtchen Arnstein. Dort ist das von Klaus und Anita Nieratschker im Jahr 1987 gegründete Familienunternehmen Caravaning-Arnstein ansässig.

Seit 1994 hat man sich auf Reisemobile und Caravans

der Marke Knaus spezialisiert und genießt weit über

die Region hinaus einen hervorragenden Ruf.

Kunden schätzen die sympathische Beratung in familiärer Atmosphäre ebenso wie die Fachkompetenz der überaus leistungsfähigen Werkstatt

Diese Qualität kommt nicht von ungefähr: Bereits seit 1997 gehört eine an der Fahrzeugakademie Schweinfurt ausgebildete Fachkraft für Caravantechnik zum Team, ebenso eine Elektrofachkraft für Reisemobile und ein Gassachverständiger gem. G 607. Klaus Nieratschker ist seit 2012 als Mitglied des Prüfungsausschusses an der Ausbildung der Caravantechniker in ganz Deutschland beteiligt und seit 2016 zusätzlich als Dozent an der Handwerkskammer Unterfranken tätig.

Regelmäßige Schulungen bei Thetford, Fiamma, Alko, Dometic, Webasto, Truma und weiteren Vertragspartnern garantieren, dass Zubehör bei Caravaning-Arnstein nicht einfach nur verkauft, sondern gezielt gemeinsam mit dem Kunden nach dessen individuellen Wünschen und Bedürfnissen ausgewählt und die Funktion genau erklärt wird.

Als Knaus-Exklusivhändler hält Caravaning Arnstein Knaus-Originalteile ständig bereit oder beschafft diese innerhalb von 24 Stunden. „Auch für Wohnmobile von 1973 gibt es noch Ersatzteile“ verspricht Markus Merklein, der im Januar 2017 in den Betrieb eingestiegen ist. „Aber vielleicht kann man da doch einmal über die Anschaffung eines Neuen nachdenken“ schmunzelt er. Eine breite Auswahl an neuen und gebrauchten Knaus-Modellen aller Preisklassen warten bei Caravaning Arnstein auf Sie.

Knaus Reisemobile und Caravans vereinen Funktionalität mit automotivem Design und praxiserprobtem Wohnkomfort.

Wer das vor der Anschaffung eines Neufahrzeugs erst einmal ausprobieren möchte, kann auch ein Fahrzeug mieten:

Caravaning-Arnstein ist seit 2010 ADAC-Wohnmobil-Vermietstation.