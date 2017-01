European Innovation Award 2017 CMT 2017 Neue Produkte und Lösungen für Camper

Im Rahmen der Stuttgarter Freizeit- und Urlaubsmesse CMT wurden am vergangenen Sonntag, 15. Januar 2017, die besten Innovationen der Caravaning-Branche mit dem European Innovation Award ausgezeichnet. Eine internationale Fachjury, die aus den Redaktionen führender Caravaning-Fachzeitschriften in Europa besteht, hatte über die insgesamt 100 Einreichungen in 14 Kategorien entschieden.

Bei den Reisemobilen wurde das Modell Smove von Niesmann+Bischoff als innovativstes Gesamtkonzept ausgezeichnet. Im Wohnwagenbereich machte der Adria Sonic das Rennen. Bei den Vans setzte sich der Van 540 von Malibu durch. Außer in den Gesamtkonzept-Kategorien zeigt sich die Vielfalt der Caravaning-Branche vor allem in den Detailkategorien für Design, Technik oder Konnektivität: Hier konkurrierten zahlreiche Innovationen vom Wohnwagengrundriss bis zu Bus-Systemen, die per App bedienbar sind und vom Stützensystem bis zum Luftschlauchzelt.

Unter www.european-innovation-award.com sind alle Teilnehmer des Wettbewerbs mit ihren Innovationen in 14 Kategorien abgebildet.