Vorzelte 2017 aus Luft: Mit Luft und Liebe

GentleTent Home 380/420: Das Caravanvorzelt gibt es in zwei Größen und soll so an alle Caravans und Reisemobile passen. Mittels Caravan-Connection kann es an der Kederschiene befestigt werden. Optional gibt es einen Zeltboden. Die Front kann vollständig oder zur Hälfte geöffnet werden, aber auch mit Teleskopstangen als Vordach abgespannt werden. Front- und Seitenteile verfügen über Fenster zum Lüften. In den Farben Grün/Grau oder Blau/Grau dominiert es jeden Wohnwagen. Preis: 1.679 bzw. 1.909 Euro. Foto: Sandra Hauber