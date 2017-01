Campsite Award 2017 News Jetzt abstimmen

Der DoldeMedien Verlag sucht in 2017 erstmals die besten Campingplätze in neun Kategorien für den Campsite Award 2017 und die CCC-Leser wählen ihre Favoriten.

Auf der Website campsite-award.com haben Leser von Camping, Cars & Caravans ab sofort die Möglichkeit, ihre Stimme für ihren Lieblingscampingplatz abzugeben. Über 50 Campingplätze nehmen am Campsite Award 2017 teil. Sie präsentieren sich in den neun Kategorien Gastronomie, Sanitäranlagen, Platzgestaltung, Freizeitangebote, Animation, Wellness, feste Unterkünfte, Lage und besondere Ausrichtung. Jeder Leser darf mitmachen und wählt pro Kategorie seinen Favoriten. Außerdem gibt es auf der Webseite ausführliche Informationen zu den Campingplätzen, warum sie den Sieg in ihrer jeweiligen Kategorie verdienen und tolle Fotos der teilnehmenden Camps.

Übrigens: Jeder, der sich an der Abstimmung beteiligt, hat die Chance, am Gewinnspiel teilzunehmen. Es locken attraktive Preise wie ein Herbertz-Flachmannset, ein Gerber Multi-Tool, eine Vakuum-Flasche sowie ein Adventure Cook and Brew Set von Stanley Classic. Alle Preise wurden von www.herbertz-messerclub.de zur Verfügung gestellt.

Weitere Infos zum Gewinnspiel und zur Abstimmung finden Sie auf der Website Campsite Award 2017.