CIVD: neuer Geschäftsführer News Onggowinarso tritt Nachfolge an

Daniel Onggowinarso vertritt als Geschäftsführer sämtliche Interessen der Industrieunternehmen aus der Caravaningbranche. Der CIVD repräsentiert nahezu alle deutschen wie europäischen Hersteller von Freizeitfahrzeugen sowie deren Zulieferer und Dienstleister gegenüber den deutschen und europäischen Vertretern der Politik, ihren Gremien, Behörden und Institutionen.

Der Diplom-Ingenieur und MBA (Master Business Administration) mit internationaler Erfahrung kommt von der V-Group, wo er zuletzt als Chief Investment Officer (für Finanzen zuständig) und stellvertretender Geschäftsführer des Joint Ventures der Gruppe in China fungierte. Zudem repräsentierte er in dieser Zeit den CIVD gegenüber den chinesischen Behörden. Davor war der 39-Jährige bereits als Referent Technik & Umwelt erfolgreich für den Verband in Frankfurt tätig.

Bild/Infos: CIVD