Wenn anders, dann richtig: Anzeige DER TABBERT PEP

Campingsaison ist immer dann, wenn die Sonne scheint? Richtig, oder zumindest fast richtig, denn mit dem farbenfrohen TABBERT PEP hat man sein eigenes Stück Sommersonne schon mit dabei. Und wer schon bei seinem Anblick gute Laune bekommt, wird auch von seinem Inneren begeistert sein, denn die Kombination aus karibik-farbenen Stoffen und Dekoren mit der ebenso großzügigen wie hochwertigen TABBERT Bauweise machen den PEP zu einem durch und durch stimmigen mobilen Feriendomizil.

Für besonders sonnenhungrige Camper heißt es also Farbe bekennen! Dieser Caravan hat die leuchtenden Farben des Südens eingefangen. Bei den Möbeln ebenso wie bei den fröhlichen Akzenten an Polstern und Vorhängen. Lichtspiele über den Oberschränken und in den Ablagen bringen Helligkeit in den kleinsten Winkel. Und Sie haben die Wahl: Ausstattung in SUNNY YELLOW oder MINT BLUE. Dies sorgt auch für beste Stimmung selbst an grauen Tagen.

Auf der ausgedehnten Rundsitzgruppe mit zusätzlicher Sitzverbreiterung lässt sich jedenfalls ganz entspannt auf die nächsten Sonnenstrahlen warten, während der Blick über Küche und Bad bis in den Fond schon mal das Weite sucht. Und findet! Denn wie alle TABBERTS bietet auch der PEP mit seinen offenen Blickachsen ein maximales Raumgefühl und viel Platz für Bewegungsfreiheit

Platz bedeutet aber nicht, man müsste auf Stauraum verzichten! Schon die designorientiert ausgestattete Küche schafft mit ihren tiefen Schubladenauszügen und dem großen Kühlschrank Platz für Limonadas, Cervezas und Konsorten. Viel Regal- und Schrankraum gibt es auch im großzügig ausgestatteten Bad, ob über oder unter dem organisch geformten Waschtisch. Hier gib das prägnante Holzdekor mit den hochwertigen Metallgriffen in Chrom den Ton an, während man sich zum Musik hören vielleicht lieber in den kuscheligen, indirekt illuminierten Schlafbereich zurückzieht.

Wo man schläft, ist eine Frage des gewählten Grundrisses. Den temperamentvollen TABBERT PEP gibt es mit 4 oder 6 Schlafplätzen, mit Einzel-, Doppel- oder Hochstockbett. Wie man schläft, ist allerdings klar, nämlich ziemlich gut, aufgrund der komfortablen Festbetten mit 5-Zonen-Komfortschaummatratzen und des guten Klimas: Die neueren TABBERT Wohnwagen sind bekannt für ihre hervorragende Belüftungs- und Heiztechnik und der PEP ist sogar mit dem patentierten, besonders gut schallisolierten, 58 mm starken TABBERT Dach versehen. Wem zum karibischen Lebensgefühl das Geräusch monsunartigen Regens fehlt, der muss daher „leider“ vor die Tür gehen.

Bestandteil der Serienausstattung im PEP sind außerdem moderne, zumeist in Chrom gefasste, Deckenleuchten mit LED Technik sowie die Innenbeleuchtung von Ablagen und Schränken. Damit das Licht auch bei offener Tür an bleiben kann, ist die praktische Fliegenschutztür inklusive – ein nicht zu unterschätzendes Plus in südlichen Gefilden, aber nur eines von vielen. Es lohnt sich daher garantiert, die Vorteile des peppigen TABBERT näher zu studieren!

Zum TABBERT PEP geht es hier!