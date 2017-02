Diesel-Fahrverbot ab 2018 News Fahrverbot in Stuttgart

Um die Luft in Stuttgart zu verbessern, hat der Ministerrat der grün-schwarzen Landesregierung von Baden-Württemberg am 21. Februar 2017 Maßnahmen beschlossen. Vorgesehen ist demnach, eine dauerhafte blaue Umweltzone einzuführen, sobald 80 Prozent der in Stuttgart zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge die Anforderungen an die neue Plakette erfüllen. Dies werde voraussichtlich ab 2020 der Fall sein.

Zuvor und solange keine blaue Plakette zur Verfügung steht, sollen bereits ab 2018 an Tagen mit Feinstaubalarm vorübergehende Verkehrsbeschränkungen im Stuttgarter Talkessel, dem Stadtteil Feuerbach und Teilen von Zuffenhausen greifen. Dann gilt ein Fahrverbot für alle Dieselkraftfahrzeuge, die nicht die aktuell strengste Abgasnorm Euro 6/VI erfüllen. Das betrifft den überwiegenden Teil der in Deutschland zugelassenen Wohnmobile. Für Lieferverkehr sollen Ausnahmeregelungen gelten.

Text: Claus-Georg Petri, Foto: LHS Stuttgart