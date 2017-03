Camping in Dänemark Anzeige Einfach frei sein

Dänemark ist ein Paradies für Camper, denn das Wasser ist hier immer gleich um die Ecke. An der Nordseeküste mit ihren breiten Sandstränden und tosenden Wellen, die sich bis zum nördlichsten Punkt Dänemarks „Grenen“ erstrecken. Dort treffen Nord- und Ostsee aufeinander, ein einzigartiges Naturerlebnis. Oder an der Ostseeküste, wo das Meer sanfter und die Strände vielfältig sind. Auch auf vielen der 400 Inseln gibt es Campingplätze. Und wer im Landesinneren urlaubt, ist dem Wasser trotzdem nahe. Flüsse, Seen, Auen und Fjorde sind immer in der Nähe und das Meer ist nie weiter als 50 Kilometer entfernt.



Dänemark zählt insgesamt 444 zertifizierte Campingplätze. Die Ausstattung reicht dabei von einfach und familiär bis luxuriös. Orientierung gibt die jährliche Klassifizierung des Dachverbands Campingrådet in Kategorien von 1 bis 5 Sternen, genauso wie die Einteilung der Plätze nach „Themen“, wie z. B. besonders geeignete Plätze für Angler, Radfahrer und vieles mehr sowie besonders familienfreundliche Plätze.

Wohnmobile werden immer beliebter und auch in Dänemark gibt es mehr als 400 Plätze mit speziellen Angeboten. Die Stellplätze können günstig für einen Basisbetrag gemietet werden ab 13 € pro Nacht. Weitere Services können hinzugebucht werden.

Hüttenurlaub auf einem Campingplatz ist ideal für alle, die gerne ein festes Dach über dem Kopf haben und gleichzeitig Teil der herzlichen Camper-Gemeinschaft sein möchten. Urlauber können zwischen mehr als 5.000 Hütten verschiedener Kategorien wählen, bis hin zur Luxusunterkunft.

Der dänische Campingrådet und VisitDenmark haben 19 interaktive Camping-Themenrouten entwickelt, um jedem Urlaubstyp die Planung zu erleichtern und Tipps für Erlebnisse zu geben. Inseln, Wikinger, Schlösser und Kinderattraktionen sind nur einige der Themen. Ausführliche Routenbeschreibungen gibt es online, auch zum Download.

Informationen, Tipps und Links zum Thema Camping in Dänemark:

www.visitdenmark.de/campingurlaub