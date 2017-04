Zwei Aktionspakete von Truma bis 31. Juli 2017 Anzeige Truma Klima-Aktion: Coole Prämien

Sonne satt tagsüber und am Abend ein angenehm temperiertes Fahrzeug – so stellen sich viele Camper den perfekten Sommerurlaub vor. Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, vor den nächsten Ferien eine Klimaanlage in Ihren Wohnwagen einzubauen, kommt Ihnen die Truma Klima-Aktion gerade recht. Mit gleich zwei Aktionspaketen lädt der Zubehörspezialist zum Mitmachen ein:

Wenn Sie Ihren Caravan mit einer hochwertigen Truma Klimaanlage (Aventa oder Saphir) nachrüsten, erhalten Sie diese jetzt mit Preisvorteil. Im Aktionspreis ist der Einbau schon dabei und einen weiß-blauen Sonnenschirm gibt es noch gratis on top. So haben Sie im Fahrzeug Ihre individuelle Wohlfühltemperatur und finden auch am Strand immer ein schattiges Plätzchen. Aktionspaket „Cool und Smart“: Sie wollen nicht nur eine neue Truma Klimaanlage, sondern legen auch Wert auf eine komfortable Bedienung per App? Dann benötigen Sie zusätzlich eine Truma iNet Box, die zentrale Steuereinheit für Ihre Truma Geräte. Dazu bekommen Sie das Outdoor-Smartphone Samsung Galaxy XCover 3 geschenkt. Mit der kostenlosen Truma App schalten Sie dann bequem von unterwegs die Truma Klimaanlage und/oder Heizung ein und regeln die Temperatur ganz nach Bedarf.

Die Aktionspakete erhalten Sie noch bis 31. Juli 2017 bei Ihrem Truma Vertragshändler. Weitere Infos finden Sie auf der Aktionswebsite

So kühlen Sie Ihr Fahrzeug effizient

Um den Kühleffekt Ihrer neuen Klimaanlage optimal zu nutzen, beherzigen Sie diese Tipps:

Suchen Sie für Ihr Reisemobil oder Ihre Caravan unbedingt einen Schattenplatz.

Verdunkeln Sie das Fahrzeug von außen, zum Beispiel mit silbernen Thermomatten, damit die Hitze nicht ins Fahrzeug gelangt.

Lüften Sie Caravan oder Wohnmobil gut durch, damit die heiße Luft schnell entweichen kann, bevor Sie die Klimaanlage anschalten.

Halten Sie Fenster und Türen geschlossen, sobald die Klimaanlage läuft.

Entfernen Sie Moos und andere dunkle Verschmutzungen vom Dach, damit es sich nicht unnötig aufheizt.