Umweltzonen in Frankreich News Rechtzeitig Plakette bestellen

Wer in Frankreich mit dem Pkw ein Stadtzentrum besuchen will, braucht in Zukunft wie in Deutschland eine Umweltplakette. Nach Paris und Grenoble ist nun auch in Lyon eine Umweltzone eingerichtet worden. In 2017 sollen noch 20 weitere in Frankreich hinzukommen.

Wer diese Städte mit dem Pkw besuchen möchte, benötigt ab 1. April eine Crit’Air-Vignette an der Windschutzscheibe. Diese kann über die Internetseite www.crit-air.fr bestellt werden. Die notwendigen Daten zur Bestellung einer Crit’Air-Vignette sind neben Vorname, Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Land die Registrierungsnummer des Pkw. Für den Bestellprozess sind außerdem die E-Mail-Adresse, das Kennzeichen, das Zulassungsdatum sowie der Typ des Fahrzeugs notwendig. Alle Daten müssen exakt mit den Daten auf dem Fahrzeugschein übereinstimmen. Bei falschen oder unvollständigen Angaben gibt es keinen Ersatz für den Kaufpreis von knapp 30 Euro. Der Versand der Crit’Air-Vignette erfolgt ausschließlich an die im Fahrzeugschein angegebene Adresse.

Ältere Fahrzeuge, die vor dem 1.1.1997 zugelassen wurden, erhalten keine Vignette. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich per Kreditkarte oder per Vorauskasse, der Versand per Post.

Folgende Städte wollen Umweltzonen einführen: Avignon, Arras, Annemasse, Bordeaux, Cannes, Clermont-Ferrand, Champlan, Côte Basque-Adour, Dunkerque, Dijon, Epernay, Faucigny, Glières Bonneville, Grenoble (hier dürfen bereits ab 1. Januar 2017 Kleintransporter und Lkw ohne Crit‘Air-Klassifizierung das Stadtzentrum nicht mehr befahren), Lyon, Lille, Le Havre, Montpellier, Paris, Reims, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Saint Maur-des-Fossés, Toulouse, Vallée de la Marne.

Foto: Atout France