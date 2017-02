LMC-Aufbautechnik Praxis Hinter der Maske

Als vor weit über zehn Jahren die ersten Caravans mit vorgehängten Kunststoffmasken auftauchten, war Staunen angesagt, dem hier und da Ernüchterung folgte, als es die ersten Probleme mit Undichtigkeiten und Rissen gab. Denn große Bugmasken sind an Caravans nicht ohne. Sie sehen klasse aus, doch so gut sie dem Design tun, so tückisch können die großen Kunststoffteile im Betrieb sein. Nachdem sich die Front- und Heckmasken verstärkt am Pkw-Design orientieren, mit teilweise neuen Materialien eher größer und aufwendiger werden, steigen die Anforderungen an diese Fahrzeugbauteile.

Ganz in diesem Sinne hat sich LMC entschlossen, die neue Bugmaske für seine Oberklasse Maestro von A bis Z durchzuplanen. Das Design in Anlehnung an das LMC-Familiengesicht ist klar und schnörkellos. Nun geht es aber ans Eingemachte. Spezielle Befestigungstechniken sollen die Maske fest, aber beweglich mit dem Aufbau verbinden. Was wie ein Widerspruch klingt, ist auch einer: Der muss aber gelöst werden, sollen nicht später aus dem unterschiedlichen Temperaturverhalten der eigentlichen Caravanwände und der vorgehängten Maske Probleme entstehen. Spannungsrisse oder Undichtigkeiten sind die ärgerliche Folge, wenn aufgesetzte Bauteile bei Temperaturschwankungen ein deutlich anderes Verhalten zeigen als der Aufbau selbst. Deshalb werden seit etlichen Jahren alle Verschraubungen mit Langlöchern ausgeführt, beziehungsweise Schrauben in Kunststoffhülsen gesetzt, die den Kontakt zwischen den verschraubten Materialien vermeiden.