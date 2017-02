Eagle Creek Zubehör Schluss mit dem Mief

Wer getragene Bekleidung oder Stiefel einfach in den Kleiderschrank stellt, wird oft mit unangenehmen Gerüchen konfrontiert. Abhilfe schaffen die Packbeutel und Taschen Pack-It Sport von Eagle Creek. Die Taschen bestehen aus antimikrobiell behandeltem Material, in das zudem Silber- und Kupfer-Ionen eingearbeitet wurden. So verhindern sie mikrobielles Wachstum und damit die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Gleichzeitig sorgen sie für Ordnung im Kleiderschrank. Die Pack-It-Sport-Produkte gibt es in verschiedenen Ausführungen für Schuhe, Sportkleidung oder nasse Handtücher. Preise: zwischen 22 und 33 Euro.

www.eaglecreek.eu

Fotos: Eagle Creek