Electra Townie Go Zubehör Cooles Bike

Electra Bikes aus Kalifornien gelten als die coolsten und lässigsten Fahrräder der Welt. Das beliebteste der fünf Electra-Modelle – das Townie – ist auch als E-Bike erhältlich: Jetzt erscheint die neue, zweite Generation des Townie Go! mit Bosch-Mittelmotor. Das besondere Fahrgefühl in Verbindung mit dem Extra-Schub sorgt für gute City-Tauglichkeit – natürlich auch auf dem Campingplatz. Die Unterstützung bei jedem Pedaltritt ist leiser geworden. Die Multi-Gear-Gangschaltung zeigt an, in welchem der acht Gänge sich der Fahrer befindet und wie es um den Ladestand der Batterie steht. Maximal beschleunigt das Townie Go! auf 25 km/h.

Die neueste wartungsarme Shimano 8000 E-Bike-Rollenbremse sorgt für Sicherheit – auch beim abrupten Stopp des rund 24 Kilogramm schweren Fahrrads. Die patentierte Flat-Foot-Technologie sorgt durch eine aufrechte Sitzhaltung für Komfort beim Fahren und Stehen. Sieben coole Farb-Styles und das unverwechselbare Design machen auch das neueste Townie GO! zu einem echten Fashion-Bike, das ab 2.699 Euro zu haben ist.

www.electrabike.com

Foto: Electra