Frankana Neues Zubehör Neue Möbelserie

Frankana hat in Zusammenarbeit mit Westfield Outdoor die neue Möbelserie HighQ entwickelt. Sie besteht aus Campingstühlen mit leichtem Alu-Rahmen, siebenfach verstellbarer Rückenlehne und integriertem Kopfpolster, einem Aluminium-Tisch mit fest verleimter Tischplatte und kugelgelagerten Fußtellern sowie einer Campingküche und einem Vorratsschrank. HighQ steht dabei für „High Quality“, also höchste Qualität, was auch den Anspruch der Serie beschreibt.

Die Stühle gibt es in Schwarz und Grün, durch eine farblich passende Beinauflage werden sie zum Liegestuhl. In der Comfortable-Ausführung verfügen die Stühle außerdem über ein abnehmbares Kopfpolster sowie eine elastisch geschnürte Rückenlehne.

Zur HighQ-Serie gehört zudem ein Hocker, der sich mit Hilfe einer Platte im Nu in einen kleinen Beistelltisch verwandelt. Preise: Campingstuhl ab 89,95 Euro, Campingtisch ab 69,95 Euro, Campingküche 119,95 Euro, Küchenschrank 79,95 Euro.

www.frankana.de

Fotos: Frankana