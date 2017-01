Kärcher Zubehör Alles im Griff

Die beiden neuen Modelle K 7 und K 5 der „Full Control Plus“-Reihe von Kärcher machen das Arbeiten mit dem Hochdruckreiniger besonders komfortabel. Der Wasserdruck und die Dosierung des Reinigungsmittels können durch Tasten an der Pistole reguliert werden. Das neue Strahlrohr („3-in-1 Multi Jet“) vereint Dreckfräser, Flachstrahl und Reinigungsmitteldüse, die durch Drehen ausgewählt werden können. Ein klares LCD-Display auf der Pistole zeigt alle wichtigen Einstellungen jederzeit an.

Dank der zentralen Parkposition an der Vorderseite der Geräte ist die Pistole schnell griffbereit und kann in Arbeitspausen abgestellt werden. Der stabile Standfuß sorgt für eine hohe Kippsicherheit. Zum Transport lässt sich der Aluminium-Teleskopgriff ausziehen. Der zweite Handgriff am Fuß des Hochdruckreinigers unterstützt beim Verladen. Die Preise beginnen bei 259 Euro im Internet.

www.kaercher.de

Fotos: Kärcher