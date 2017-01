Katadyn Einfach loslegen

Die Katadyn Group meldet sechs Neuheiten, die jede Fahrzeugreinigung einfacher und schneller machen sollen. Certiman FliegendreckEx und RegenstreifenEx sind nun als anwendungsfertige Reiniger in der praktischen Pumpsprühflasche für 10 Euro erhältlich. Zusätzlich gibt es RegenstreifenEx, Caravanelexier und Duo Shampoo & Wax auch als Konzentrat nicht nur in der Ein-Liter-, sondern auch in der handlicheren 500-ml-Rundflasche. Sie kosten je nach Produkt 9,95 bis 14,95 Euro. Komplettiert wird das Ganze durch den neuen Certiman-Vorzeltreiniger, der verdünnt aufgesprüht oder mit einem Schwamm auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit reichlich Wasser abgespült wird. Auch Markisen, Planen und Kunstleder lassen sich damit mühelos reinigen. Der Vorzeltreiniger ist für 11,95 Euro im Fachhandel und online erhältlich.

www.katadyn.de

Fotos: Katadyn