Lippert Components Zubehör Auf dem Vormarsch

Drei Jahre hat der US-amerikanische Zubehörproduzent Lippert aus Elkhart den europäischen Markt beobachtet, nun will er aktiv werden. Erstes Produkt war der Slide-out beim Tabbert Cellini, der auf dem Caravan Salon 2016 für Aufsehen gesorgt hat. Aber Lippert kann weit mehr. Mit 45 Produktionsanlagen in den USA, Kanada und Italien liefert Lippert Components, Inc. (LCI) ein weitreichendes Angebot an Bauelementen für die Caravaningbranche in den USA. Nun soll Europa mit Fenstern, Nivelliersystemen, Türen, Klappen, Zugangsstufen, aber auch LED-Fernsehern, Audio-Systemen, Navigationssystemen und WLAN-Kameras mit Backupsystem erobert werden.

„Mit zunehmender Vertrautheit des europäischen Marktes werden wir schrittweise weitere Produkte in den Markt einführen“, führt Larry Revelino aus, seines Zeichens Director of International Business Development von LCI. Der Caravan Salon 2016 war die erste Station für die Festlegung der nächsten Schritte.

Infos: Lippert Components, Inc. (LCI)