Lumsing Powerbank Geprüftes Zubehör Starkes Teil

Strom wird immer wichtiger – auch unterwegs. Vor allem Smartphone-Akkus sind schnell am Ende, wenn das Handy häufig online ist oder gar zur Navigation genutzt wird. Mit der Powerbank Glory P1 Plus hat man auf Wanderungen oder Fahrradtouren immer eine Steckdose dabei. Mit 15.000 mAh hat die Glory P1 Plus einen extrem starken Akku. 16 mal 7,5 mal 1,5 Zentimeter ist die Powerbank groß und wiegt 334 Gramm. Im Test bewährte sich der große Akku: Siebenmal lädt das Lumsing-Gerät ein iPhone 5 in jeweils rund zwei Stunden auf, bevor es selbst an die Steckdose muss. Dank dreier USB-Anschlüsse lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig laden. Ist die Powerbank leer, braucht es aber neuneinhalb Stunden, um sie wieder zu laden. Preis: 26,99 Euro.

Test-Fazit: Die Lumsing Powerbank sorgt überall für Energie.

Wertung: 5 von 5 Sternen

www.lumsing.com

Fotos: Lumsing