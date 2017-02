Skandinavisches, monochromes Flair Anzeige Möbelkollektion 2017 von Outwell

Das Leben in der Natur bietet die optimale Erholung vom stressigen Alltag. Wenn es also wieder einmal an der Zeit ist, sich etwas auszuruhen und zu entspannen, genießen Sie den Komfort eines zweiten Zuhauses und erfreuen Sie sich an einem aufsehenerregenden Design, das auf dem Campingplatz sicher Eindruck hinterlassen wird. In der Tat sollten Sie Ihr Zelt ebenso sorgfältig einrichten, wie Sie das bei Ihrem Wohnzimmer tun würden, wenn Sie auch im Freien den Komfort Ihres Zuhauses genießen möchten. Auf diese Weise lassen sich Luxus und Natur mühelos miteinander verbinden.

Dessen ist sich auch die preisgekrönte skandinavische Marke Outwell bewusst. Für das Unternehmen spiegelt der Wunsch nach einem luxuriösen Wohngefühl die hohen Erwartungen anspruchsvoller Kunden wider. Denn diese suchen nach einem Maß an Qualität und Service, das der finanziellen und emotionalen Investition, die sie in ihre Freizeit tätigen, gerecht wird.

Tatsächlich spielen bei Outwell diese Erwartungen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Campingmöbeln. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Marke hat sich daher genauer mit der eigenen Wohnwelt beschäftigt, um die Essenz des häuslichen Glücks einzufangen, das durch ebenso modische wie praktische Designs entsteht. Diese Umgebung wird auf dem Campingplatz durch eine sorgfältig ausgewählte Farbpalette aus Schwarz-, Weiß- und Grautönen nachgebildet. Die hochwertigen Produkte schaffen so die klare, ruhige Atmosphäre eines skandinavischen Heims – der Inbegriff der Entspannung. Outwell bezeichnet dies als skandinavisches, monochromes Flair. Es ist ein zentrales Element der neuen Möbeldesigns und wird am besten durch die Klappmöbel-Kollektion veranschaulicht.

Diese beliebte Kollektion umfasst eine große Auswahl an robusten, bequemen Möbeln in den Farben Grün, Schwarz und einem fantastischen neuen Grau. Die Farbgestaltung der Produkte wird zusätzlich durch einen passenden pulverbeschichteten Hybridrahmen abgerundet. Der Hybridrahmen besteht aus Stahl- und Aluminiumstangen und garantiert damit ein ideales Verhältnis von Stabilität und Gewicht. Alle Stühle, Liegen und Betten für Erwachsene verfügen über eine Tragfähigkeit von 125 kg. Die Pulverbeschichtung bietet zusätzlichen Schutz und trägt gemeinsam mit dem beständigen Polyesterstoff zu einem langanhaltend guten Aussehen der Möbel bei.

Zu den neuen Produkten gehört der Chino Hills im Regisseurstuhl-Design, der mit einem großartigen, neuen höhenverstellbaren Seitentisch ausgestattet ist. Dieser lässt sich nach vorn drehen und ausklappen, sodass Sie in diesem Stuhl auch stets bequem lesen oder im Internet surfen können. Der Tisch ist zusätzlich mit einem praktischen eingelassenen Getränkehalter versehen. Und auch an die Kleinen wurde gedacht: Das Gestell des Pine Hills Junior ist so konstruiert, dass es nicht umkippen kann. Zudem verfügt der Stuhl über eine Fußstütze, dank der auch kleine Kinder bequem sitzen können. Seine maximale Tragfähigkeit beträgt 50 kg. Ein besonderes Extra ist der Becherhalter, der in eine der Armlehnen integriert ist.

Weitere Informationen über sämtliche Möbelkollektionen von Outwell sowie Preise und die Adresse Ihres nächstgelegenen Händlers finden Sie auf outwell.de.