Mit der Bulb sorgt Rubytec für Licht in jeder Ecke und dies in drei Stufen. Die kugelrunde USB-Leuchte braucht keine Batterien, wird über einen USB-Anschluss geladen und kann in drei Stufen kleinere Flächen gut beleuchten. Das Ladekabel ist zugleich der Aufhänger. Die Bulb-Leuchten gibt es in blau, grün, rot und schwarz und kosten 15,95 Euro.

www.rubytec.com/de

Fotos: Rubytec