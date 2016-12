Schrader Reifendruckkontrollsystem Zubehör Den Luftdruck im Blick

In Neufahrzeugen sind Reifendruckkontroll-Systeme (RDKS) mittlerweile Vorschrift. Wer sein älteres Auto mit einem RDKS nachrüsten möchte, wird bei der Firma Schrader fündig: Für 193,05 Euro gibt es ein Retrofit-Kit, das Funksensoren für alle vier Räder sowie ein kabellos ansteuerbares Display mit Batteriebetrieb enthält. Die Sensoren werden im Inneren der Räder montiert und warnen den Fahrer bei zu geringem Luftdruck in den Reifen. Das System zeigt die Werte auf dem LC-Display an und misst zudem die Reifentemperatur.

www.tpmseuroshop.com

Fotos: Schrader