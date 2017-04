Reimo Camping-Toaster Geprüftes Zubehör Vier auf einen Streich

Das Frühstück im Caravan besteht meist aus frischen Brötchen vom Bäcker (falls einer in der Nähe ist) oder es kommt fertig geschnittenes Brot auf den Tisch. Doch was ist eigentlich mit Toast? Einen Elektro-Toaster mitzunehmen, wäre übertrieben, aber es gibt doch Camping-Toaster. Das Reimo-Modell besteht aus einem Gestell aus Edelstahl, das einfach über die Gasflamme des Kochers gestellt wird. Vier Scheiben Toastbrot passen darauf, durch die Hitze des Gaskochers werden sie tatsächlich getoastet. Es dauert zwar deutlich länger als zu Hause, am Ende hat der Camper aber wirklich knuspriges Toastbrot. Und nach dem Frühstück verschwindet der Toaster flach zusammengeklappt in der Schublade.

Einziger Nachteil: Bereits nach der ersten Benutzung hatte sich der Edelstahl verfärbt und wurde von Mal zu Mal unansehnlicher. Das tut der Funktion des Toasters aber keinen Abbruch. Preis: 7,49 Euro.

Fazit: Ein pfiffiger Toaster für kleines Geld.

Tel.: 06150/8662310

www.reimo.com

Fotos: Maren Schultz