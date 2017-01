Wigo Zubehör Vorzelt mit und ohne Keder

„Selten war die Nachfrage bei einer Markteinführung so hoch wie beim Rolli Plus Panoramic“, freut sich Mathias Gomuloch. Die neue Optik, die andere Nähweise, aber auch die getönten Folienfenster sind sicherlich ein wesentlicher Grund dafür. Das hat Wigo dazu bewogen, ihm ein Schwestermodell bei der Anstellvariante Rolli Premium zu geben – das Panoramic. Nahezu alle Eigenschaften der großen Schwester finden sich hier wieder, für alle diejenigen, die nicht so viel Platz benötigen.

Die große Nachfrage und die Erweiterung des Wohnwagenprogramms beim Bürstner rund um die Hubbettvarianten von Premio und Averso hat Wigo veranlasst, eigens für diese höheren Wohnwagen eine eigene Modellreihe aufzulegen. Vom Rolli Plus Avio (ganz eingezogenes Rolli), dem Traveller Avio (klassisches Vorzelt), einem Winterzelt (Modell Villach) bis zum Kampa-Luftzelt (Rally Air Avio 260L) gibt es Varianten für Hubbettcaravans.

Seit dem Caravan Salon arbeitet Wigo nun auch mit der KnausTabbert-Gruppe zusammen, fertigt unter anderem ein Sonnendach für den T@B und ein Rolli für den Knaus Sport&Fun. Größte Herausforderung ist aber, ein Vorzelt für das revolutionäre Projekt Travelino zu entwerfen. Die Vorgabe: AAAAA – alles anders als alle anderen. Der Travelino hat eine ganz neue Bauweise und keine Kederschiene. Man kann also kein herkömmliches Vorzelt verwenden. Zudem war es ein Wunsch von Knaus, auch auf die „normale“ Bauweise mit Gerüst zu verzichten.

www.wigo-zelte.de

Fotos: Wigo Zelte