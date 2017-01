Winter-Outdoor-Festival 2017 Reise Schneeschuhtouren durchs Berchtesgadener Land

Sanfte Winterfreuden oder sportliche Herausforderung? Beim 6. „Winter Outdoor-Festival“ muss sich keiner festlegen. Das Programm für 3. bis 5. März 2017 bietet Touren der unterschiedlichsten Kategorien. Von der Sechs-Stunden-Panoramawanderung ums Bergsteigerdorf Ramsau über die Neun-Stunden-Ausdauer-Variante am Jenner bis zum Ganztages-Marsch mit einzigartigem Blick über den Königssee: „Schneeschuhwanderer erleben die sportliche Seite der verschneiten Berchtesgadener Bergwelt und erfahren dabei einzigartigen Naturgenuss“, freut sich Tourismusdirektorin Maria Stangassinger. Wer mag, lässt das Wochenende noch mit einer gemütlichen Drei-Stunden-Runde über den Reichenhaller Hausberg Predigtstuhl ausklingen. Die exklusive Präsentation des aktuellen Equipments inklusive Verleih rundet das Angebot ab. Wer bei einer der geführten Touren dabei sein will, zahlt ab 45 Euro. Die Übernachtung dazu gibt’s auf dem Campingplatz Grafenlehen in Berchtesgaden ab 25 Euro.

Info: www.campinggrafenlehen.de und www.berchtesgadener-land.com