30 Jahre CCC: Die Wegbegleiter in der Branche

Die großen Drei

In den Neunzigern wurden die Grundsteine für die drei großen deutschen Caravaning-Konzerne gelegt. Seit Jahren hatte Erwin Hymer Marken gesammelt wie andere Bierdeckel. Aus seiner CMC, da waren Marken wie Dethleffs, Bürstner oder LMC drin, und der Hymer AG entstand die größte Gruppe und bis ins neue Jahrtausend ein Megakonzern, der im großen Stil Einkaufsvorteile nutzte und in der Branche stetig wuchs. Dies alles obwohl der Besitzer fast zwei Jahre wegen eines Schlaganfalls außer Gefecht gesetzt war, denn in Bad Waldsee hatte man frühzeitig an den richtigen Stellhebeln gezogen.

Marktführer bei den Caravans in Europa war vor 30 Jahren aber Hobby und mit dem Kauf von Fendt entstand hier ein weiterer Stückzahlgigant. Die Besonderheit in diesem Geflecht war es, Einkaufsvorteile zu nutzen, aber die Marken nicht zu vermischen. Auch dies gelang, weil in den Führungsetagen Menschen saßen, die über den Tellerrand hinausblickten.

Die Fusion von Tabbert und Knaus Ende der Neunziger war der dritte Schritt zur Marktaufteilung in Deutschland. Ein dritter Big Player entstand und damit drei Orte, wo die Geschicke der deutschen Caravaningszene gesteuert wurden und die wichtigsten Köpfe dort waren maßgeblich beteiligt.