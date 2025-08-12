Allgemein
> Hochlehner: Entspannende Campingmöbel mit hohem Sitzkomfort

10 Hochlehner: Campingstühle für das ultimative Wohlfühlerlebnis

12.08.2025
Bild & Text: Camping, Cars & Caravans

Wem geht es nicht so? Nach einer Wanderung mit zu viel Gepäck oder einer anstrengenden Radtour möchte man einfach nur noch im bequemen Campingstuhl relaxen. Alle, die Rückenschmerzen kennen, wissen sofort, wovon ich rede.

Was macht euren Campingstuhl eigentlich zum unverzichtbaren Lieblingsbegleiter beim Reisen im Wohnmobil? Ist es die individuell einstellbare Rückenlehne, die großzügige Sitzfläche oder vielleicht doch die angenehme Kopfstütze? Unsere Test-Experten schätzen vor allem das Zusammenspiel all dieser Merkmale, ergänzt durch Faktoren wie ein besonders angenehmes, hautfreundliches Material. Das Ergebnis? Höchster Sitzkomfort! Wer diesen spürbaren Unterschied erleben will, kommt um einen Hochlehner kaum herum. Deshalb haben wir für euch zehn verschiedene Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen getestet. Klar, Spitzenmodelle unter den Campingstühlen gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Dafür aber gibt es beim Platznehmen garantiert den „Ahhh“-Effekt!

UNSERE TESTER

Maike Leitholf und Philipp Pilson vereinen fundierte journalistische Erfahrung aus der Caravaning-Redaktion von DoldeMedien mit ihrer Leidenschaft für Camping und Outdoor-Abenteuer. Sie lieben alles, was das Draußensein angenehmer und spannender macht. Ihr Leitsatz: „So oft wie möglich raus in die Natur!“

SO TESTEN WIR:

Um unsere Empfehlungen für euch verständlich und transparent zu machen, legen wir für jede Produktgruppe und Kategorie eindeutige Test- und Qualitätsmaßstäbe fest. Diese wendet unser Team konsequent auf jedes getestete Produkt an. Die Kriterien fassen wir in einem strukturierten Test- und Qualitätsprofil zusammen. So gewährleisten wir faire Vergleiche und eine hohe Zuverlässigkeit unserer Testergebnisse.

Diese Produkte haben wir für euch ausprobiert:

 

 

TESTPROFIL: Diese 10 Kriterien haben wir zur Bewertung herangezogen

  • Länge der Rückenlehne
  • Nacken- und Kopfstütze, Kissen oder gepolstertes Kopfteil
  • Armlehnen
  • Sitzfläche
  • Sitzhöhe
  • Materialbeschaffenheit
  • Handling: Auf- und Zuklappen des Stuhls
  • Gewicht
  • Packmaß und Verstaubarkeit
  • Preis

TESTVERLAUF

Vorweg: Eine hohe Rückenlehne allein macht noch keinen bequemen Campingstuhl. Entscheidend ist, dass die Lehne lang genug ist, damit auch der Kopf bequem angelehnt werden kann, der Neigungswinkel sich gut einstellen lässt und die Form zur eigenen Statur passt. Ist das Material angenehm auf der Haut oder gibt es irgendwo störende Stellen? Stimmen Sitzhöhe und -tiefe oder drückt die Sitzkante möglicherweise an den Beinen? Wie komfortabel sind die Armlehnen gestaltet? Lassen sich Aufbau und Zusammenklappen unkompliziert erledigen, ohne dass man sich die Finger einklemmt? Und wie sieht es mit der Verarbeitungsqualität aus?
Unsere Tester haben diese und viele weitere Kriterien genau unter die Lupe genommen. Nach ausgiebigen Sitzproben haben beide ihre persönlichen Top Drei festgelegt. Kein Wunder, dass Maike und Philipp nach so viel Probesitzen am Ende auch froh waren, wieder aufzustehen und die Beine zu vertreten!

Unser Testsieger: Reimo Camp4 Malaga Breeze Plus – der beste Campingstuhl mit hoher Lehne

Der Camp4 Malaga Breeze Plus von Reimo ist unser eindeutiger Favorit und überzeugt mit dem besten Gesamtpaket unter allen getesteten Stühlen.

  • Länge der Rückenlehne
  • Nacken- und Kopfstütze, Kissen oder gepolstertes Kopfteil
  • Armlehnen
  • Sitzfläche
  • Sitzhöhe
  • Materialbeschaffenheit
  • Handling: Auf- und Zuklappen des Stuhls
  • Gewicht
  • Packmaß und Verstaubarkeit
  • Preis

Unser Zweitplatzierter: Movera Westfield Outdoors Avantgarde Noblesse

Platz zwei: Movera Westfield Outdoors Avantgarde Noblesse

Mit nur geringem Abstand zum Testsieger belegt der Avantgarde Noblesse von Westfield Outdoors einen starken zweiten Platz und punktet ebenfalls durch hervorragenden Sitzkomfort.

  • Länge der Rückenlehne
  • Nacken- und Kopfstütze, Kissen oder gepolstertes Kopfteil
  • Armlehnen
  • Sitzfläche
  • Sitzhöhe
  • Materialbeschaffenheit
  • Handling: Auf- und Zuklappen des Stuhls
  • Gewicht
  • Packmaß und Verstaubarkeit
  • Preis

Unsere Nummer drei:

Mit nur geringem Abstand sichert sich der Loke Hochlehner von Isabella Rang drei.

  • Länge der Rückenlehne
  • Nacken- und Kopfstütze, Kissen oder gepolstertes Kopfteil
  • Armlehnen
  • Sitzfläche
  • Sitzhöhe
  • Materialbeschaffenheit
  • Handling: Auf- und Zuklappen des Stuhls
  • Gewicht
  • Packmaß und Verstaubarkeit
  • Preis
Foto: jimmy Conover_unsplash

Fazit

Mit Top-Bewertungen schaffte es der Camp 4 Malaga Breeze Plus von Reimo direkt in den „Warenkorb“ unserer Tester und sicherte sich damit verdient den Testsieg, denn er bietet das rundum beste Gesamtpaket. Auf den Plätzen zwei und drei folgen dicht der Avantgarde Noblesse von Westfield sowie der Loke Hochlehner von Isabella. Beide überzeugen ebenfalls beim Komfort, mussten sich aber durch andere Kriterien knapp geschlagen geben. Besonders erfreulich: Der Camp 4 Malaga Breeze Plus von Reimo kostet etwa 50 Euro weniger als der Zweitplatzierte. Das spricht für sich!

image
Jetzt Messeplaner entdecken