10 Hochlehner: Campingstühle für das ultimative Wohlfühlerlebnis

TESTVERLAUF

Vorweg: Eine hohe Rückenlehne allein macht noch keinen bequemen Campingstuhl. Entscheidend ist, dass die Lehne lang genug ist, damit auch der Kopf bequem angelehnt werden kann, der Neigungswinkel sich gut einstellen lässt und die Form zur eigenen Statur passt. Ist das Material angenehm auf der Haut oder gibt es irgendwo störende Stellen? Stimmen Sitzhöhe und -tiefe oder drückt die Sitzkante möglicherweise an den Beinen? Wie komfortabel sind die Armlehnen gestaltet? Lassen sich Aufbau und Zusammenklappen unkompliziert erledigen, ohne dass man sich die Finger einklemmt? Und wie sieht es mit der Verarbeitungsqualität aus?

Unsere Tester haben diese und viele weitere Kriterien genau unter die Lupe genommen. Nach ausgiebigen Sitzproben haben beide ihre persönlichen Top Drei festgelegt. Kein Wunder, dass Maike und Philipp nach so viel Probesitzen am Ende auch froh waren, wieder aufzustehen und die Beine zu vertreten!