Leserreise 2025: Triff uns live am Gitzenweiler Hof!

Vom 4. bis 6. Juli 2025 laden wir dich herzlich zur großen Leserreise unserer Magazine ein! Dieses Jahr sind wir zu Gast auf dem wunderschönen Campingplatz Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee – ein Ort, der Camperherzen höherschlagen lässt. Was dich erwartet?