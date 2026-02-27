Advertorial
> Ankommen. Durchatmen. Wohlfühlen: Komfort im Camper wie zu Hause.

Schaumstoff nach Maß für deinen Wohnwagen

27.02.2026

Mobiles Reisen wird dann richtig schön, wenn sich der Wohnwagen wie ein kleines Zuhause anfühlt – genau hier setzt die Textil-Werkstatt an.

In der Textil-Werkstatt dreht sich alles um maßgefertigte textile Lösungen für dein Wohnwagen: von Schaumstoffzuschnitten für individuelle Projekte, Matratzen nach Maß bis hin zu Sitz- und Rückenpolstern.

  • Bequem sitzen & erholt schlafen
  • Schaumstoff für Camper & Caravan
  • Matratzen sowie Sitz- und Rückenpolster nach Maß
  • Große Auswahl an Schaumstoffstärken und -qualitäten
  • Perfekt für Schrägen, Rundungen & Sonderformen
  • Mehr Erholung, mehr Reisequalität
  • DIY oder komplett fertig – wir können auf Wunsch polstern
  • Große Auswahl an Polster- & Outdoor-Stoffen
  • Persönliche Beratung zur passenden Qualität
  • Keine Massenware – Lösungen, die wirklich passen
  • Präziser Zuschnitt in Ulm an der Donau
  • Vor Ort für Sie da: Ulm, Renningen, Mindelheim, Chemnitz, Lößnitz, Zwickau & Gera

Jetzt Komfort entdecken & unverbindlich anfragen

textil-werkstatt.eu/camper

