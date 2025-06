Wassersport beim Camping: Unverzichtbares Zubehör für unterwegs

ie Beine baumeln lässig im Wasser, leichte Wellen versetzen das Board in eine sanfte Auf- und Abwärtsbewegung, während der Blick auf die atemberaubende Uferlandschaft fällt. Viele Camper lieben See und Meer und suchen auf ihren Trips die Nähe zum Wasser. Jetzt ein Foto, um den Moment festzuhalten. Doch der Griff nach dem Handy geht schief, es verabschiedet sich in den Tiefen des Sees – der Urlaub wird teuer.

Manchmal sind es kleine Helferlein, die uns Wasserratten vor Momenten wie diesen schützen. Hätte der imaginäre Wassersportler zum Beispiel eine wasserdichte Handy-Umhängetasche von Fidlock dabeigehabt, wäre ihm wohl einiges an Ärger erspart geblieben. Neben dem richtigen Equipment gibt es praktische Gadgets, die das Wassersporterlebnis erhöhen. Schutz vor Feuchtigkeit ist dabei ein großes Thema, aber nicht nur. Das Spektrum reicht von aufblasbaren Sportgeräten bis hin zu wasserdichtem Zubehör und mehr Komfort nach dem eigentlichen Aktivsein. In der August-Ausgabe von Reisemobil International hat die Redaktion Wassersport-Zubehör für Camper unter die Lupe genommen. Ergänzend dazu sind hier die Must-haves, damit der Tag am Meer einfach perfekt wird. Der Reihe nach: