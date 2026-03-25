Zugspitz Resort - Camping mit Zugspitz-Blick

Exakt 2.962 Meter ragt sie in den Himmel, zackig und ein bisschen schroff, aber wirklich beeindruckend: die Zugspitze, halb in Bayern, halb in Tirol gelegen. Und genau da, wo dieser mächtige Gipfel sanfter wird, wo Fichten, Lärchen und Ulmen wachsen, liegt ein echtes Urlaubsparadies: das Zugspitz Resort in Ehrwald in Tirol, ein Resort mit einem 5-Sterne-Campingplatz.

Hier beginnt der Tag mit einem Blick auf die Zugspitze – kann ein Morgen besser starten? Das Gute: Wer sich im Zugspitz Resort einquartiert, für den geht der Tag so wunderbar weiter. Von hier aus können Sie ausschwärmen, denn rundherum schlängeln sich Wander- und Radwege durch die zauberhafte Natur. Und die Tiroler Zugspitzbahn bringt Sie in wenigen Minuten auf fast 3.000 Meter Höhe. Von hier aus liegen Ihnen rund 400 Berggipfel in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz zu Füßen.