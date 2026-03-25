Zugspitz Resort - Camping mit Zugspitz-Blick

Am Fuße der Zugspitze liegt das Zugspitz Resort – ein Resort mit 5-Sterne-Campingplatz und einem fast unendlichen Freizeitangebot!
Exakt 2.962 Meter ragt sie in den Himmel, zackig und ein bisschen schroff, aber wirklich beeindruckend: die Zugspitze, halb in Bayern, halb in Tirol gelegen. Und genau da, wo dieser mächtige Gipfel sanfter wird, wo Fichten, Lärchen und Ulmen wachsen, liegt ein echtes Urlaubsparadies: das Zugspitz Resort in Ehrwald in Tirol, ein Resort mit einem 5-Sterne-Campingplatz.
Hier beginnt der Tag mit einem Blick auf die Zugspitze – kann ein Morgen besser starten? Das Gute: Wer sich im Zugspitz Resort einquartiert, für den geht der Tag so wunderbar weiter. Von hier aus können Sie ausschwärmen, denn rundherum schlängeln sich Wander- und Radwege durch die zauberhafte Natur. Und die Tiroler Zugspitzbahn bringt Sie in wenigen Minuten auf fast 3.000 Meter Höhe. Von hier aus liegen Ihnen rund 400 Berggipfel in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz zu Füßen.
Zurück zum Zugspitz Resort Ehrwald. Dieser Spot ist wie geschaffen für einen gehobenen Campingurlaub. Hier können Sie sich auf einem der verschiedenen Stellplätze niederlassen (alle mit Stromanschluss und kostenfreiem WLAN ausgestattet, viele zusätzlich mit TV-Empfang und Wasser- und Abwasseranschlüssen).
Weitere Highlights: das Badehaus mit seinen modernen Badezimmern, die große Spiele- und Wasserwelt mit dem wohlig temperierten Panorama-Innenpool und dem beheizten Außenpool und der 490 Quadratmeter große Naturbadeteich. Zudem gibt es diverse Spielplätze, eine Elektro-Kartbahn, Kinderanimation ab 3 Jahre, einen Adults-only-SPA-Bereich und nicht zu vergessen: das resorteigenen Restaurant. Und natürlich diesen Ausblick, der Sie immer wieder verzaubern wird.
Zugspitz Resort, Obermoos 1, A-6632 Ehrwald
120 Touristenplätze, WLAN, Hunde erlaubt, ganzjährig geöffnet
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