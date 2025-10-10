Winterreifenpflicht und Sicherheit

In Deutschland gilt weiterhin die situative Winterreifenpflicht (Â§ 2 StVO) â€“ also bei Schnee, Glatteis oder Schneematsch dÃ¼rfen nur wintertaugliche Reifen gefahren werden. Seit Oktober 2024 reicht die alte Kennzeichnung â€žM+Sâ€œ dafÃ¼r nicht mehr aus; erlaubt sind nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol (dreigezackter Berg mit Schneeflocke). Wer ohne geeignete Reifen bei winterlichen VerhÃ¤ltnissen fÃ¤hrt, riskiert mindestens 60 â‚¬ BuÃŸgeld und einen Punkt in Flensburg.

FÃ¼r AnhÃ¤nger oder Caravans besteht formell keine Pflicht â€“ dennoch ist eine wintergerechte Bereifung sicherheitstechnisch sehr empfehlenswert. Gute Winterreifen (die Ã¼brigens vor Ã¼ber 90 Jahren in Finnland erfunden wurden, um die harten finnischen Winter zu bewÃ¤ltigen) verbessern Spurtreue und Bremsverhalten des gesamten Gespanns und sorgen dafÃ¼r, dass Auto und Caravan selbst unter schwierigen Bedingungen kontrollierbarer bleiben. Vielfahrer wÃ¤hlen meist Ganzjahresreifen.

Wer im Winter im europÃ¤ischen Ausland unterwegs sein mÃ¶chte, sollte sich vorab Ã¼ber die jeweiligen Regeln fÃ¼r die Bereifung informieren. In einigen EU-LÃ¤ndern ist die Winterreifenpflicht wie in Deutschland witterungsabhÃ¤ngig, andere Staaten schreiben sie fÃ¼r einen bestimmten Zeitraum oder fÃ¼r bestimmte StraÃŸen vor. Konkrete Infos dazu gibt zum Beispiel das EuropÃ¤ische Verbraucherzentrum Deutschland.