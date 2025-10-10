Das Auto ist winterfest ausgerÃ¼stet, Winterreifen sind montiert, Frostschutz im KÃ¼hler und Scheibenwasser â€“ jetzt kann die Fahrt losgehen. Doch ein paar Kleinigkeiten sollte man vor dem Start beachten.
Schnee von Dach und Scheiben entfernen
Die Versuchung ist groÃŸ. Nach einer schneereichen Nacht einfach losfahren und den Schnee den Scheibenwischern Ã¼berlassen. Das kann sich rÃ¤chen, denn nasser Schnee ist Ã¼berraschend schwer und kann den Wischermotor Ã¼berlasten oder die Gelenke beschÃ¤digen. Insbesondere auf der Autobahn hat ein schneebedecktes Gespann nichts zu suchen. SpÃ¤testens bei 80 km/h fliegt die weiÃŸe Pracht davon und die Gefahr ist groÃŸ, dass sie auf der Windschutzscheibe des dahinter fahrenden Autos landet. Auto und Caravan sollten daher grundsÃ¤tzlich vor der Fahrt von Schnee befreit werden. FÃ¼r feuchten Schnee empfiehlt sich zusÃ¤tzlich zur BÃ¼rste ein Abzieher. Das Caravandach befreit man mit XXL-Versionen der beiden am besten vom Schnee.
Bei angefrorenem Schnee oder vereisten Scheiben heiÃŸt es kratzen â€“ idealerweise in waagerechter Richtung und von unten nach oben. Erst Fahrer-, dann Beifahrerseite, danach Seitenscheiben und Heckscheibe. Zum Abschluss noch Eisreste und Schnee abbÃ¼rsten. Und: Die Scheibenwaschanlage unbedingt mit Frostschutzmittel fÃ¼llen, sonst gefriert Wasser auf der Scheibe.
Nicht vergessen: Auch die Scheinwerfer mÃ¼ssen schneefrei sein. Bei Kunststoffscheiben, insbesondere auch Caravanscheiben, vorsichtig vorgehen. Sie sollten nie mit einem Schaber bearbeitet werden, das fÃ¼hrt unweigerlich zu Kratzern. Auch Eisfrei-Sprays sind mit Vorsicht zu genieÃŸen. Die Inhaltsstoffe kÃ¶nnen fÃ¼r EintrÃ¼bungen sorgen. Hier empfiehlt sich warmes Wasser und ein Lappen, um die Scheiben vom Eis zu befreien.
In Deutschland gilt weiterhin die situative Winterreifenpflicht (Â§ 2 StVO) â€“ also bei Schnee, Glatteis oder Schneematsch dÃ¼rfen nur wintertaugliche Reifen gefahren werden. Seit Oktober 2024 reicht die alte Kennzeichnung â€žM+Sâ€œ dafÃ¼r nicht mehr aus; erlaubt sind nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol (dreigezackter Berg mit Schneeflocke). Wer ohne geeignete Reifen bei winterlichen VerhÃ¤ltnissen fÃ¤hrt, riskiert mindestens 60 â‚¬ BuÃŸgeld und einen Punkt in Flensburg.
FÃ¼r AnhÃ¤nger oder Caravans besteht formell keine Pflicht â€“ dennoch ist eine wintergerechte Bereifung sicherheitstechnisch sehr empfehlenswert. Gute Winterreifen (die Ã¼brigens vor Ã¼ber 90 Jahren in Finnland erfunden wurden, um die harten finnischen Winter zu bewÃ¤ltigen) verbessern Spurtreue und Bremsverhalten des gesamten Gespanns und sorgen dafÃ¼r, dass Auto und Caravan selbst unter schwierigen Bedingungen kontrollierbarer bleiben. Vielfahrer wÃ¤hlen meist Ganzjahresreifen.
Wer im Winter im europÃ¤ischen Ausland unterwegs sein mÃ¶chte, sollte sich vorab Ã¼ber die jeweiligen Regeln fÃ¼r die Bereifung informieren. In einigen EU-LÃ¤ndern ist die Winterreifenpflicht wie in Deutschland witterungsabhÃ¤ngig, andere Staaten schreiben sie fÃ¼r einen bestimmten Zeitraum oder fÃ¼r bestimmte StraÃŸen vor. Konkrete Infos dazu gibt zum Beispiel das EuropÃ¤ische Verbraucherzentrum Deutschland.
Neben Schnee sorgen auch dichter Nebel und Regen fÃ¼r Herausforderungen beim Autofahren im Winter. Deshalb stets vorausschauend fahren, abrupte Beschleunigungen und Lenkbewegungen vermeiden, Abstand vergrÃ¶ÃŸern â€“ Experten empfehlen beim Gespann rund das Zehnfache der Ã¼blichen Distanz. Sanft beschleunigen, bei Schaltgetriebe frÃ¼h hochschalten.
Bricht das Heck aus und beginnt das Fahrzeug zu rutschen, gilt es, Ruhe zu bewahren, die HÃ¤nde immer am Lenkrad zu behalten, leicht gegenzulenken und den FuÃŸ vom Bremspedal zu nehmen. Auf nicht gerÃ¤umten StraÃŸen ist es besonders wichtig, keinesfalls in der Spur des vorausfahrenden Autos zu fahren, sondern im frischen Schnee. Der Schnee in der Fahrspur verdichtet sich schnell zu Eis und ist deshalb rutschiger.
Auch wenn es im Winter nur regnet, verÃ¤ndern sich die Fahrbedingungen extrem. Regen beeintrÃ¤chtigt nicht nur die SichtverhÃ¤ltnisse, sondern erschwert auch das Bremsen. Zudem besteht das Risiko einer Aquaplaning-Situation. Die Grundvoraussetzung fÃ¼r eine sichere Fahrt auch an regnerischen Tagen sind neue beziehungsweise gut erhaltene Reifen mit einer optimalen Profiltiefe. Auch hier sind Winterreifen eine gute Wahl, da die Gummimischung bei Temperaturen um sieben Grad einen besseren Grip bietet.
