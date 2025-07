Neu: Country Pure als attraktives Einstiegsmodell

Ein besonderes Highlight im Jahr 2025 ist der neue Combi-Camp Country Pure, der den Einstieg in die Welt der Zeltwohnwagen besonders attraktiv macht. Das Modell bietet:

Rund 1.000 Liter Stauraum

Eine Zuladung von fast 300 Kilogramm

Das bewährte Schnellaufbausystem, mit dem der Wohnanhänger in wenigen Minuten campingbereit ist

Mit einem Einstiegspreis von 13.395 Euro bietet der Country Pure ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis – ideal für Familien, Paare oder Neueinsteiger, die ein flexibles Campingfahrzeug suchen.

Auch beim Combi-Camp Flexi Comfort gibt es eine wichtige Neuerung: Ab 2025 wird dieses Modell ebenfalls in der Combi-Camp Manufaktur in Dänemark produziert. Damit setzt die Marke ein klares Zeichen für Qualität „Made in Europe“ und sichert gleichzeitig kurze Lieferketten und eine nachhaltige Produktion. Sowohl der Country als auch der Flexi gehören damit weiterhin zu den wenigen Zeltwohnwagen, die vollständig in Europa hergestellt werden.