So glänzen alle Hobbys der Saison 2026 mit neuen, frischen Kombinationen bei Polstern und Gardinen. Sie sind je nach Baureihe auf das übrige Interieur abgestimmt und neue Kissensets in frischen Farben sollen dabei einen modernen Look verleihen.

Man könnte nun sagen, das war es für 2026, aber auch bei Großserien-Hersteller Hobby herrscht Liebe zum Detail: So erhalten der De Luxe 460 SFf und 460 SL einen neuen Heckwaschraum, der sich besser ins Raumkonzept einfügt. Eine zweiteilige Faltwand trennt bei Bedarf den Duschbereich vom übrigen Waschraum. Die platzsparende Jalousie-Eingangstür sorgt für einen harmonischen Übergang zum Wohnbereich.