Das ist die Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf e.V.

Die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. in Düsseldorf ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 1979 von betroffenen Eltern, Ärzten und Kinderkrankenschwestern gegründet wurde. Seitdem setzt sich der Verein unermüdlich dafür ein, die Behandlung und Betreuung von krebskranken und chronisch erkrankten Kindern sowie deren Familien zu verbessern.

Die Initiative unterstützt die Kinderkrebsstation am Universitätsklinikum Düsseldorf in vielerlei Hinsicht. So werden etwa moderne medizinische Geräte angeschafft und zusätzliches Personal wie Ärzte, Pflegekräfte und Psychologen finanziert. Neben der medizinischen Versorgung legt der Verein großen Wert darauf, den jungen Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien den Klinikalltag zu erleichtern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Dazu gehören Freizeitangebote, Ausflüge, Urlaubsaufenthalte oder auch spezielle Therapien wie Musik- oder Reittherapie. Auch Geschwisterkinder finden dabei besondere Beachtung.

Ein weiterer zentraler Bereich ist die psychosoziale Begleitung. Besonders hervorzuheben ist das Kinderpalliativteam „Sternenboot“, das von der Initiative unterstützt wird. Dieses Team begleitet Familien schwerstkranker Kinder zu Hause und steht rund um die Uhr mit einer Rufbereitschaft zur Seite. Auch die Erfüllung besonderer Wünsche der Kinder, manchmal sogar ihrer letzten Wünsche, gehört zu den Aufgaben des Vereins.

Darüber hinaus engagiert sich die Elterninitiative für eine familienfreundliche Umgebung im Klinikalltag. Sie hat ein Elternhaus in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus errichtet, in dem Mütter und Väter während der Behandlung ihrer Kinder wohnen können. Ebenso werden Stationen und Wartebereiche kindgerecht gestaltet.

Neben der direkten Hilfe für Patienten und Familien fördert der Verein auch wissenschaftliche Projekte und die medizinische Forschung. So vergibt er regelmäßig einen Forschungspreis für Kinder- und Jugendmedizin und unterstützt innovative Ansätze zur Behandlung von Krebserkrankungen.

Die Arbeit der Elterninitiative wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Der Verein zählt inzwischen rund 2.000 Mitglieder und ist fester Bestandteil der Düsseldorfer Kinderonkologie. Mit viel Engagement und Herzlichkeit trägt er dazu bei, betroffenen Familien in einer äußerst schweren Lebenssituation beizustehen und neue Perspektiven zu eröffnen.