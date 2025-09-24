Allgemein
Übergabe des Spendenschecks an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf e.V.

Das sind die Spender vom Caravan Salon 2025:

24.09.2025
Text: Raymond Eckl | Bild: Messe Düsseldorf / ctillmann

Im nunmehr zwölften Jahr sammelten die Aussteller für die Elterninitiative der Düsseldorfer Kinderkrebsklinik und haben in dieser Zeit eine Summe von über 690.000 Euro erzielt.

Alde Deutschland GmbH, 97502 Euerbach

AutoMotionShade, Scarbourough, Kanada

Campingpark Gitzenweiler Hof GmbH, 88131 Lindau

Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf

Concorde Reisemobile GmbH, 96132 Schlüsselfeld

DCHV Deutscher Caravaning Handelsverband, 70597 Stuttgart

DEKA Kleben & Dichten GmbH, 61203 Reichelsheim

Dethlefs gmbH & Co. KG, 88316 Isny im Allgäu

Deutsche Leasing AG, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe

DoldeMedien Verlag GmbH, 70376 Stuttgart

EMHC – Euro Motorhome Club e. V., 85283 Wolnzach

Fahrzeugbau Meier GmbH, 90518 Altdorf

Fendt Caravan GmbH, 86690 Mertingen

Frankana Caravan und Freizeit GmbH, 97258 Gollhofen

FREIKO Handelsgesellschaft mbH, 97258 Gollhofen

Gehring Steffen, 82278 Althegnenberg

Hobby – Wohnwagenwerk Harald Striewski GmbH, 24787 Fockbek

Hovenjürgen Aldo, 48249 Dülmen

Hymer GmbH & Co. KG, 88339 Bad Waldsee

HYMER-Zentrum B1 – Dhonau GmbH, 45481 Mülheim/Ruh

Isabella Vorzelte Deutschland GmbH, 34253 Lohfelden

KZWO GmbH, 36214 Eichenzell

la strada Fahrzeugbau GmbH, 61209 Echzell

Liebscher Thomas, 82166 Gräfelfing

Liebscher Wolfgang und Stephanie, 82166 Gräfelfing

Löhner Reinhard, 96152 Burghaslach

Main Camp, 97340 Marktbreit

Malibu GmbH & Co. KG, 88326 Aulendorf

Messe Düssedorf, 40474 Düsseldorf

Morelo Reisemobil GmbH, 96132 Schlüsselfeld

Peggy Peg Innovative Systems GmbH, 95512 Neudrossenfeld

Pössl Freizeit und Sport GmbH, 83404 Ainring

Presse- und PR-Büro Peter Hirtschulz, 40880 Ratingen

Ra Ulrich Dähn, 36251 Bad Hersfeld

RBPR Ralph Binder Public Relations, 65510 Idstein

Reich GmbH Regel- u. Sicherheitstechnik, 36713 Eschwege

Reimers Reisemobil GmbH, 23845 Itzstedt

Reimo Reisemobil-Center GmbH, 64331 Weiterstadt

Reisch Tech GmbH, 97520 Röthlein

Schäfer Ulrike und Joachim, 40489 Düsseldorf

Schell-Fahrzeugbau KG PhoeniX-Reisemobile, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Schubert Sven, 91330 Eggolsheim

ten Haaft GmbH, 75210 Keltern

Thitronik GmbH, 24340 Eckernförde

Thule NV, BE-8930 Menen

Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge, 97892 Kreuzwertheim

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, 85640 Putzbrunn

VARIOmobil Fahrzeugbau GmbH, 49163 Bohmte

VB-Airsuspension Deutschland GmbH, 58099 Hagen

VEE Motorhomes, B 3118 Werchter

Vöhringer GmbH & Co. KG, 72818 Trochtelfingen

Vöhringer GmbH & Co. KG, 72818 Trochtelfingen

Wahl Markus, 86807 Buchloe

Wendisch PS, 15234 Frankfurt/Oder

In diesem Jahr wurden 70.000 Euro gespendet. Die Spendenaktion der Aussteller ist dank des persönlichen Engagements von Schirmherrin Barbara Schell von Phoenix Reisemobile so erfolgreich. Die Elterninitiative setzt sich seit über 45 Jahren für die Kinderkrebsklinik ein und erfüllt mit den gesammelten Spenden vielen Kindern einen, oftmals letzten, Wunsch. André Zappey, Geschäftsführer der Elterninitiative bedankte sich auch im Namen der erkrankten Kinder: „Diese Aktion ist wirklich etwas Besonderes, und jedes Jahr sind wir aufs Neue begeistert. Dank dieser großartigen Summe können wir wertvolle Angebote für die Kinder realisieren.“

Das ist die Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf e.V.

Die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. in Düsseldorf ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 1979 von betroffenen Eltern, Ärzten und Kinderkrankenschwestern gegründet wurde. Seitdem setzt sich der Verein unermüdlich dafür ein, die Behandlung und Betreuung von krebskranken und chronisch erkrankten Kindern sowie deren Familien zu verbessern.

Die Initiative unterstützt die Kinderkrebsstation am Universitätsklinikum Düsseldorf in vielerlei Hinsicht. So werden etwa moderne medizinische Geräte angeschafft und zusätzliches Personal wie Ärzte, Pflegekräfte und Psychologen finanziert. Neben der medizinischen Versorgung legt der Verein großen Wert darauf, den jungen Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien den Klinikalltag zu erleichtern und ihre Lebensqualität zu erhöhen. Dazu gehören Freizeitangebote, Ausflüge, Urlaubsaufenthalte oder auch spezielle Therapien wie Musik- oder Reittherapie. Auch Geschwisterkinder finden dabei besondere Beachtung.

Ein weiterer zentraler Bereich ist die psychosoziale Begleitung. Besonders hervorzuheben ist das Kinderpalliativteam „Sternenboot“, das von der Initiative unterstützt wird. Dieses Team begleitet Familien schwerstkranker Kinder zu Hause und steht rund um die Uhr mit einer Rufbereitschaft zur Seite. Auch die Erfüllung besonderer Wünsche der Kinder, manchmal sogar ihrer letzten Wünsche, gehört zu den Aufgaben des Vereins.

Darüber hinaus engagiert sich die Elterninitiative für eine familienfreundliche Umgebung im Klinikalltag. Sie hat ein Elternhaus in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus errichtet, in dem Mütter und Väter während der Behandlung ihrer Kinder wohnen können. Ebenso werden Stationen und Wartebereiche kindgerecht gestaltet.

Neben der direkten Hilfe für Patienten und Familien fördert der Verein auch wissenschaftliche Projekte und die medizinische Forschung. So vergibt er regelmäßig einen Forschungspreis für Kinder- und Jugendmedizin und unterstützt innovative Ansätze zur Behandlung von Krebserkrankungen.

Die Arbeit der Elterninitiative wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Der Verein zählt inzwischen rund 2.000 Mitglieder und ist fester Bestandteil der Düsseldorfer Kinderonkologie. Mit viel Engagement und Herzlichkeit trägt er dazu bei, betroffenen Familien in einer äußerst schweren Lebenssituation beizustehen und neue Perspektiven zu eröffnen.

