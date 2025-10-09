Reiseberichte
> Familien-Camping in Franken

Familienzeit in Franken: Auf den Flügeln der Fantasie

09.10.2025
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: FrankenTourismus/Leue, Tourismusregion Coburg.Rennsteig e.V./Sebastian Buff

Ein Ausflug nach Franken ist wie eine Fantasie-Reise. Nur in echt. Auf der Webseite von FrankenTourismus finden Familien zahlreiche Angebote von Piratenfahrt mit Schatzsuche auf dem Altmühlsee bis zum Kürbis-Schnitzwettbewerb. Hier sind Tipps & dazu passende Campingplätze für die Region.

Schon vor Jahrhunderten hieß es „Nürnberger Tand geht durch alle Land“. Mit Tand war Spielzeug gemeint, das von Nürnberg aus in die ganze Welt verkauft wurde. Tatsächlich gilt dieser Spruch noch immer und das mittlerweile sogar für viele Orte in Franken. Verbunden werden sie unter anderem durch die „Deutsche Spielzeugstraße“.

Die Webseite von FrankenTourismus bietet Familien eine Vielzahl an spannenden Mitmachaktionen, Kinderführungen, Erzähltheater bis zur Fackelwanderung auf einer Burg.

 

Urzeitriesen auf der Spur

Einmal Auge in Auge mit einem Tyrannosaurus Rex: Möglich macht dies das „Dinosaurier Museum Altmühltal“ in Denkendorf im Naturpark Altmühltal – eine Urlaubslandschaft, die berühmt ist für ihren Reichtum an versteinerten Dinosauriern, Urmeerfischen und für alle bisher gefundenen Exemplare des Urvogels Archaeopteryx. Das Dinosaurier Museum Altmühltal ist ein spannendes Ausflugsziel für alle, die an der Entwicklung der Erde interessiert sind und diese hautnah erleben möchten.

Vom Campingplatz an der Altmühl in Beilngries mit Bayerns erstem Fasshotel sind es nur elf Kilometer bis zum Museum.

Campingplatz an der Altmühl in Beilngries

Gruseln mit Hokemo und Hullefra

Hier geht es ganz schön gruselig zu – jedenfalls, wenn man sich für die Sagen- und Geisterführung auf Burg Gamburg bei Werbach im Lieblichen Taubertal entscheidet. Die familiengerechte Führung basiert auf einem historischen Manuskript, demzufolge mindestens 21 verschiedene Geister und andere Spuk­erscheinungen auf der Gamburg ihr Unwesen getrieben haben sollen.

Idealer Standort für Camper wäre der Camping Forelle in Wertheim. Der familiengeführte Saisoncampingplatz ist von April bis September offen und bietet eine ruhige Lage direkt an der Tauber und dem Taubertalradweg.

Camping Forelle in Wertheim

Kreativsein im Wald

Im Steigerwald Zentrum werden Kinder von 2 bis 4 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) am 15. Oktober 2025 in der Waldspielgruppe „Waldzwerge“ kreativ und gestalten zum Beispiel Waldwichtel oder bauen eine Kugelbahn. Am 5. November dürfen die Erwachsene zeigen, was sie in Sachen Wichteltüren basteln und Wichtelstreiche für die Kids planen draufhaben. Zeitgelich findet ein Waldwichtel-Abenteuer für Kinder statt. Das Konzept des Steigerwald-Zentrums ist es, Nachhaltigkeit im Wald für Klein und Groß erlebbar zu machen und die Region mit ihren natürlichen Ressourcen zu erhalten.

Oberschwarzach ist übrigens Deutschlands erste Campinggemeinde, erstreckt sich auf 25.000 Quadratmeter Fläche, verteilt auf neun Ortsteile und bietet 28 kommunale Stellplätze. Dazu kommen 20 weitere Stellplätze von privaten Anbietern.

Stellplätze bei privaten Anbietern: Alpaca-Camping

Spielenachmittag im Museum

Eine große Rolle spielt in der Urlaubslandschaft Coburg.Rennsteig das „Museum der Deutschen Spielzeugindustrie“ in Neustadt bei Coburg. Bei der Museumsrallye können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren verschiedene Rätselaufgaben lösen, die sie durchs ganze Museum von der Industrieabteilung über die internationale Trachtenpuppensammlung bis zur Werkstatt des Weihnachtsmannes führen. Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung von geselligen Familien- bis zu komplexeren Spielen, die man bei diesem Angebot unkompliziert kennenlernen kann.

In knapp 20 Kilometern Entfernung liegt in Seßlach der Camping Sonnland. Der Platz von Robert de Vries ist eine Oase der Ruhe mit idyllischem Badeteich und viel Platz.

Camping Sonnland in Seßlach

Mehr zum Thema

image
Ratgeber

ADAC Winterreifentest 2025: Qualität statt Schnäppchen – was Caravan-Fahrer beachten sollten

Im größten Winterreifentest seiner Geschichte hat der ADAC 31 Modelle der Dimension 225/...
image
Ausstattung

Der neue Ahorn Camp T 690 überzeugt mit optimaler Ausstattung

Die neuen Ahorn Camp Reisemobile basieren auf dem rundum neu entwickelten Renault Master. ...
image
Tipps & Termine

Familienabenteuer im Lausitzer Seenland: Sagen, Wölfe & Radtouren durch die Herbstlandschaft

Das Lausitzer Seenland ist ideal für Radtouren, grade auch mit der Familie. Auf Tagesradt...
image
Wandern

Wandern und Trekken mit der richtigen Ausrüstung

Die Blätter regnen von den Bäumen, Kastanien und Bucheckern kullern auf dem Waldboden, d...
AKTUELLE AUSGABE
Herbst (1)
Camping, Cars & Caravans
Abo
abschließen,
Prämie
sichern!
Akuelle image
Jetzt Kaufen Abonnieren
Foto: Redaktion
Jetzt kostenlos das Whitepaper herunterladen!

Offroad Reisen mit dem Campervan

Sie träumen von Offroad-Reisen mit dem Campervan? Unser exklusives Whitepaper bietet Ihnen Profi-Tipps für Fahrten in schwierigem Terrain, einen praktischen Ausrüstungs-Guide und wertvolle Hinweise zum richtigen Verhalten in Problemsituationen – damit Sie bestens vorbereitet ins Abenteuer starten. Sichern Sie sich jetzt geballtes Expertenwissen von Offroad-Spezialist Matthias Göttenauer und holen Sie sich Ihr kostenloses PDF!
Jetzt herunterladen