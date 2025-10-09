Familien-Camping in Franken

Schon vor Jahrhunderten hieß es „Nürnberger Tand geht durch alle Land“. Mit Tand war Spielzeug gemeint, das von Nürnberg aus in die ganze Welt verkauft wurde. Tatsächlich gilt dieser Spruch noch immer und das mittlerweile sogar für viele Orte in Franken. Verbunden werden sie unter anderem durch die „Deutsche Spielzeugstraße“.

Die Webseite von FrankenTourismus bietet Familien eine Vielzahl an spannenden Mitmachaktionen, Kinderführungen, Erzähltheater bis zur Fackelwanderung auf einer Burg.