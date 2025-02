Könnte der NEXT 380 die Zukunft des Campings revolutionieren?

Next-Generation: ein Wohnwagen, der sich dem Wandel anpasst

Reduziert auf das Wesentliche, will der Next 380 aus dem Hause Fendt alles bieten, was Caravanern für ein komfortables Reiseerlebnis benötigt: eine gemütliche Sitzgruppe mit großen Fenstern, ein komfortables Bett mit Komfortschaummatratze, einen funktionalen 2-Flammen-Gasherd sowie einen integrierten Waschbereich mit separatem Raum fürs WC. Außerdem gibt es dimmbare LED-Leseleuchten mit USB-C-Anschluss, einen Kühlschrank mit doppelseitiger Türöffnung oder eine geräumige Besteckschublade. Einen Gaskasten gibt es nicht, aber ein Fach für die 5 kg-Gasflasche.

Der Verkaufspreis, den Fendt zum Start im März aufruft, soll mit 18.900 Euro in Deutschland nicht nur günstig, sondern auch besonders attraktiv für Einsteiger in die Welt des Caravanings sein. „Die Urlaubergeneration von heute benötigt nicht mehr als einen Rückzugsort, der komfortabel und durchdacht gestaltet ist. Genau das würde der NEXT 380 bieten“, betont Thomas Kamm, Leiter Marketing und Kommunikation von Fendt-Caravan.