Last-Minute-Camping 2025

Suchen über Plattformen

Es sind unzählige Plattformen mit Campingangeboten am Start und viele sind nicht erst in den letzten Jahren seit Corona entstanden.

Führend in Deutschland sind hier Camping.info oder Pincamp, was zugleich die ADAC-Seite ist. Aber auch Ketten oder Veranstalter tauchen im Netz mit Suchmaschinen auf, die dann nur ausgewählte Plätze listen. Die Redaktion hat eine umfassende Liste von Plattformen und Websites zusammengestellt, die besonders hilfreich sind, wenn in Europa noch auf die Schnelle ein Campingplatz gesucht werden soll – egal ob mit Zelt, Wohnwagen oder Van.

Gemeinsam ist allen Plattformen, dass sie

Auswahloptionen anbieten und so die Suche spezifisch unterstützen können. Allerdings gewichten sie teilweise auch, sodass auf regionale Anfragen nicht die besten Camps gezeigt werden, sondern diejenigen, die am meisten bezahlen. Was leider noch komplett fehlt, ist die Anzeige, ob es überhaupt freie Kapazitäten gibt. Diese Info erfolgt fast immer erst, wenn Zeitraum und Platzwunsch konkretisiert wurden.